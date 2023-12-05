Ночная атака РФ в Украину. В Воздушных силах назвали количество сбитых целей

Российские войска ночью 5 декабря атаковали Украину 17 ударными БПЛА типа "Шахед" и 6 зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-30. Десять вражеских дронов удалось сбить.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, в ночь на 5 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА "Shahed-136/131" по двум направлениям – Курская область и Приморско-Ахтарская РФ.

Кроме этого, зенитными управляемыми ракетами С-300 были направлены по гражданским объектам Донецкой и Херсонской областей.

Всего было зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "шахед" и шесть управляемых зенитных ракет ЗРК С-300.

В результате боевой работы уничтожены 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины, - сообщили воздушники. Поделиться

По данным Сил обороны юга, во время ночной дроновой атаки в зоне их ответственности подразделениями ПВО было уничтожено 4 БпЛА типа "Shahed-131/136":

Два из дронов были уничтожены в Николаевской области, по одному в Херсонской и Винницкой областях.

К счастью, обошлось без попаданий и пострадавших.

Атака дронов по Украине в ночь на 5 декабря

4 декабря РФ запустила несколько групп беспилотников по украинским областям. Воздушная тревога объявлялась на юге, в центре и западе страны.

Также сообщалось о работе ПВО и взрывах в Винницкой области.

По сообщениям Воздушных сил, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений построек.