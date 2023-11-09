Новое правительство Словакии отменило очередной пакет военной помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Новое правительство Словакии отменило очередной пакет военной помощи Украине

Роберт Фицо
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Источник:  TASR

Новое правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо отказалось одобрить выделение Украине очередного пакета военной помощи на сумму 40,3 млн евро

Роберт Фицо упразднил очередной пакет военной помощи Украине

В новый пакет должны были войти четыре миллиона патронов в стрелковое оружие, более пяти тысяч артиллерийских снарядов калибра 125 мм, 140 ракет для комплекса ПВО «Куб», который Словакия передала Украине раньше, и восемь минометов калибра 120 мм с боеприпасами для них.

Этот пакет был подготовлен еще при прежнем правительстве, которое изменилось в результате выборов. Новый премьер Фицо заявил, что Словакия больше не будет оказывать Украине военную помощь, ограничившись гуманитарной. Фицо также против перспективы вступления Украины в НАТО.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Словакия передала Киеву 13 пакетов военной помощи на общую сумму 671 млн. евро. Кроме того, словацкая сторона передала Украине около десяти самолетов МиГ-29.

Фицо не собирается оказывать Украине военную помощь

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине, как говорил во время избирательной кампании.

Такое заявление Фицо сделал в выступлении перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе.

Фицо заявил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без результата, – сказал он.

Премьер добавил также, что, по его мнению, на этом этапе войны у России "большие территориальные достижения, чем у Украины".

Также в выступлении на комитете он добавил, что не намерен поддерживать европейские санкции против России без оценки их влияния на страны Евросоюза.

25 октября в Словакии официально утвердили новое правительство во главе с Робертом Фицо по итогам парламентских выборов.

На ключевых для Украины должностях оказались неблагосклонные к поддержке Киева чиновники.

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