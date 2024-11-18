Новый рекорд. Разведка Британии прогнозирует рост потерь России в войне против Украины

Российская армия, скорее всего, будет продолжать нести высокие потери в течение 2024 года, продолжая атаки на нескольких направлениях в течение всей зимы. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Главные тезисы
- Среднесуточные потери российских войск в войне против Украины достигли рекордных значений.
- Прогноз роста потерь российской армии в течение 2024 года по оценкам британской разведки.
- Октябрь 2024 года стал самым дорогим месяцем войны для России с увеличением темпов наступательных операций.
- Россия потеряла почти 700 тысяч человек убитыми и ранеными с начала вторжения в Украину.
Россия уверенно идет к новому рекорду потерь в войне против Украины
Так, среднесуточные потери российских войск (убитыми и ранеными) в Украине в октябре 2024 достигли нового максимума — показатель потерь составил 1354 человека в сутки.
Это уже второй месяц подряд, когда российские войска несут новые рекордные для войны среднесуточные потери, — говорится в сообщении.
По словам британцев, среднесуточные потери за первые 12 дней ноября 2024 составляют 1498 человек, что свидетельствует о том, что эта траектория, вероятно, продолжится.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 18 November 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 18, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OhCoylRoai #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wxoSuand2m
Как пишут разведчики, октябрь 2024 года стал "самым дорогим месяцем" войны для России: по данным Генерального штаба Украины, потери РФ составили 41 980 человек по сравнению с предыдущим максимумом в 39 110 человек, зафиксированным в мае 2024 года.
За последний месяц Россия увеличила темпы наступательных операций, пытаясь оттеснить украинские войска на нескольких фронтах, включая Курск, восточнее реки Оскол, Торецк, Покровск и Угледар.
Россия, скорее всего, будет продолжать нести высокие потери в течение года, продолжая атаки мотопехоты на нескольких направлениях в течение всей зимы.
Потери российской армии рекордно выросли в октябре
Как сообщил командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, в октябре российские войска теряли в среднем около 1500 погибших и раненых ежедневно, а их общие потери с февраля 2022 года приближаются к 700 тысячам.
Он подчеркнул, что российский народ платит "чрезвычайную цену" за вторжение в Украину.
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