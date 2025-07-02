Оборонный завод "Купол" в РФ остановил работу после атаки дронов

Четыре цеха по производству БПЛА повреждены на ижевском заводе «Купол» после вчерашней атаки. Работа предприятия остановлена.
Главные тезисы
- Атака дронов привела к остановке работы крупнейшего производителя военной техники в России - оборонного завода 'Купол'.
- Повреждение цехов по производству беспилотников на заводе привело к гибели трех рабочих и ранению 45 человек.
- Ижевский электромеханический завод 'Купол' изготавливает военную технику, включая ударные беспилотники, и прошел через санкции нескольких стран.
Оборонный завод "Купол" остановился: что известно
По данным источников оппозиционного издания ASTRA в экстренных службах региона, в результате вчерашнего прилета двух БпЛА с ИЭМЗ «Купол» в Ижевске было повреждено здание 1-го корпуса, где производят беспилотники.
Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и выпускают готовые БПЛА.
Производственная площадка предприятия по этому адресу отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три смены. После атаки работа предприятия была прекращена.
Погибли три сотрудника «Купола», еще 45 пострадали, из них 35 госпитализированы.
Ранее атаку подтвердил Генштаб ВСУ.
Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.
Ижевский электромеханический завод "Купол" — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, созданное в 1957 году. Он выпускает ЗРК "Тор-М2Е", а также мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант", и производит их сервисное обслуживание.
Завод «Купол» внесен в списки санкций Евросоюза, США, Канады, Украины и Швейцарии.