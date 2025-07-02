Оборонный завод "Купол" в РФ остановил работу после атаки дронов

Четыре цеха по производству БПЛА повреждены на ижевском заводе «Купол» после вчерашней атаки. Работа предприятия остановлена.

Оборонный завод "Купол" остановился: что известно

По данным источников оппозиционного издания ASTRA в экстренных службах региона, в результате вчерашнего прилета двух БпЛА с ИЭМЗ «Купол» в Ижевске было повреждено здание 1-го корпуса, где производят беспилотники.

Один дрон влетел в окно цеха 106, второй ударил в крышу цеха 110 и взорвался. Произошел пожар. В результате обрушилась кровля здания на площади 1300 кв м. Поделиться

Удар повредил цеха, где занимаются металлообработкой, пайкой микросхем и выпускают готовые БПЛА.

Производственная площадка предприятия по этому адресу отвечает за разработку и производство микросхем для военных дронов. Там работают круглосуточно в три смены. После атаки работа предприятия была прекращена.

Погибли три сотрудника «Купола», еще 45 пострадали, из них 35 госпитализированы.

Ранее атаку подтвердил Генштаб ВСУ.

Подтверждены точные попадания в корпус №1 на площадке №1. Зафиксирован пожар. Результаты поражения уточняются.

Ижевский электромеханический завод "Купол" — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России, созданное в 1957 году. Он выпускает ЗРК "Тор-М2Е", а также мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант", и производит их сервисное обслуживание.

После начала российского вторжения в Украину, в июле 2023 года, по данным Reuters, на заводе началось производство ударных беспилотников Гарпия-А1, которые используют двигатели и комплектующие из Китая. Поделиться

Завод «Купол» внесен в списки санкций Евросоюза, США, Канады, Украины и Швейцарии.