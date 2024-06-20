Обострение на Купянском направлении фронта. ВСУ отразили 13 атак армии РФ

До 13 враг увеличил количество атак на Купянском направлении. Неуспешные попытки улучшить свое тактическое положение соответственно возросли до десяти.
Главные тезисы
- Армия РФ увеличила количество атак на Купянском направлении, однако ВСУ смогли отразить 13 атак врага.
- Российские оккупанты продолжают активное действие на Покровском направлении, используя авиацию.
- Общие потери армии РФ в войне против Украины на 20 июня 2024 года составляют 530 920 человек.
- На фронте произошло 85 боевых столкновений, в которых украинские защитники одержали победу.
- На всех направлениях фронта ситуация контролируется украинскими войсками, которые истощают врага по всей линии боевого столкновения.
Текущее положение дел на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 20.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты продолжают активно действовать на Покровском направлении.
К 13 враг увеличил количество атак на Купянском направлении. Неуспешные попытки улучшить свое тактическое положение соответственно возросли до десяти. Кроме того, захватчики продолжают атаковать в районах Синьковки и Степной Новоселовки.
На Краматорском направлении наши защитники отбивают пять атак врага в районе Временного Яра. Оккупанты действуют при поддержке авиации — сбросили управляемую авиабомбу.
На Покровском направлении продолжается десять боеприкосновений в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки. Враг применяет авиацию — бомбардировал пятью КАБами Евгеньевку и Волче. Число сегодняшних наступательных и штурмовых действий захватчиков на направлении возросло до 28.
Продолжается бой на Кураховском направлении . Еще один — в районе Константиновки, на Времивском. Отражена вражеская атака на Ореховском, близ Малой Токмачки, и две — на левобережье реки Днепр, что на Приднепровском направлении.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Наши войска контролируют ситуацию и истощают врага по всей линии боевого столкновения.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины
По состоянию на утро 20 июня 2024 года Россия потеряла в Украине:
личного состава — 530 тыс 920 (+1 тыс 170) человек ликвидировано;
танков — 7 тыс 987 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 15 тыс 337 (+18) ед;
артиллерийских систем — 14 тыс 52 (+45) ед;
РСЗО — 1 тыс 105 (+1) ед;
средств ПВО — 859 (+2) ед;
самолетов — 359 ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 тыс 260 (+39) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 298 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 19 тыс 134 (+56) ед;
специальной техники — 2 тыс 357 (+6) ед.
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