Обострение на Купянском направлении фронта. ВСУ отразили 13 атак армии РФ

До 13 враг увеличил количество атак на Купянском направлении. Неуспешные попытки улучшить свое тактическое положение соответственно возросли до десяти.

Текущее положение дел на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 16.00 20.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты продолжают активно действовать на Покровском направлении.

К 13 враг увеличил количество атак на Купянском направлении. Неуспешные попытки улучшить свое тактическое положение соответственно возросли до десяти. Кроме того, захватчики продолжают атаковать в районах Синьковки и Степной Новоселовки.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают пять атак врага в районе Временного Яра. Оккупанты действуют при поддержке авиации — сбросили управляемую авиабомбу.

На Покровском направлении продолжается десять боеприкосновений в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки. Враг применяет авиацию — бомбардировал пятью КАБами Евгеньевку и Волче. Число сегодняшних наступательных и штурмовых действий захватчиков на направлении возросло до 28.

Продолжается бой на Кураховском направлении . Еще один — в районе Константиновки, на Времивском. Отражена вражеская атака на Ореховском, близ Малой Токмачки, и две — на левобережье реки Днепр, что на Приднепровском направлении.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Наши войска контролируют ситуацию и истощают врага по всей линии боевого столкновения.

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