Журналисты аналитического издания Foreign Policy предупреждают, что в случае ослабления поддержки со стороны западных партнеров Россия может оккупировать значительную часть территории Украины, что окажется катастрофическим по последствиям, как для Кремля, так и для стран ЕС.

Почему оккупация Украины станет катастрофой для России

Аналитики издания отмечают, что именно нерешительность западных партнеров может привести к такому сценарию, когда Россия оккупирует значительную часть Украины и вернет собственный марионеточный режим власти.

В перспективе, как подчеркивают авторы материала, это будет шаг к катастрофе в самой России.

Репрессивная империя будет пытаться переварить оккупированные земли, обуздать беспокойное население и нести бремя очень высоких военных расходов в новую эпоху противостояния. Москва обменяла бы свое средневековое монгольское иго на китайское иго 21-го века — и серьезно осталась бы позади, когда остальной мир вступает в новую зеленую и цифровую эпоху. Рано или поздно Россия столкнется с распадом третьего государства за чуть больше века, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

Какие последствия будут ожидать ЕС в случае поражения Украины в войне

Аналитики предупреждают, что поражение Украины в развязанной Россией преступной войны также будет иметь тяжелые последствия для стран ЕС.

В частности, авторы материала прогнозируют, что в случае столь негативного сценария в страны ЕС сбегут десятки миллионов новых украинских беженцев.

Если подобное соотношение будет применяться к дальнейшим российским завоеваниям, было бы реально рассчитывать на 10-15 миллионов беженцев, в дополнение к чуть более 4 миллионам, которые уже принимает Европа, которые стекаются в соседние европейские государства, - предупреждают авторы материала. Поделиться

Также отмечается, что победа России сменила бы европейскую политику в нескольких аспектах. В частности, украинское правительство в изгнании действовало бы из Варшавы или где-нибудь в Центральной Европе.

Расходы на оборону, которые должны достичь 4 процентов ВВП в Польше в этом году и по крайней мере 2 процента в большей части стран НАТО, должны удвоиться снова, чтобы надежно сдерживать угрозы со стороны отчаянного российского режима, - отмечают авторы материала. Поделиться

По их мнению, Путин ведет свою войну как для того, чтобы подчинить себе Украину, так и для того, чтобы восстановить "баланс мирового порядка".