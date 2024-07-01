Журналисты аналитического издания Foreign Policy предупреждают, что в случае ослабления поддержки со стороны западных партнеров Россия может оккупировать значительную часть территории Украины, что окажется катастрофическим по последствиям, как для Кремля, так и для стран ЕС.
Главные тезисы
- Оккупация Украины станет обузой и катастрофой для России, принося тяжелые последствия в виде высоких военных расходов и потерь.
- Массовая миграция украинцев в страны ЕС станет серьезным испытанием для европейских стран.
- Победа России в Украине приведет к нарушению мирового порядка и безопасности Европы, вызвав глубокую дестабилизацию.
- Нерешительность западных партнеров может спровоцировать оккупацию Украины Россией и восстановление марионеточного режима власти.
- Путин ведет войну как для подчинения себе Украины, так и для восстановления “баланса мирового порядк”, что может привести к краху самой России и серьезным последствиям для всего мира.
Почему оккупация Украины станет катастрофой для России
Аналитики издания отмечают, что именно нерешительность западных партнеров может привести к такому сценарию, когда Россия оккупирует значительную часть Украины и вернет собственный марионеточный режим власти.
В перспективе, как подчеркивают авторы материала, это будет шаг к катастрофе в самой России.
Какие последствия будут ожидать ЕС в случае поражения Украины в войне
Аналитики предупреждают, что поражение Украины в развязанной Россией преступной войны также будет иметь тяжелые последствия для стран ЕС.
В частности, авторы материала прогнозируют, что в случае столь негативного сценария в страны ЕС сбегут десятки миллионов новых украинских беженцев.
Также отмечается, что победа России сменила бы европейскую политику в нескольких аспектах. В частности, украинское правительство в изгнании действовало бы из Варшавы или где-нибудь в Центральной Европе.
По их мнению, Путин ведет свою войну как для того, чтобы подчинить себе Украину, так и для того, чтобы восстановить "баланс мирового порядка".
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