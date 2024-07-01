Оккупация Украины станет обузой и катастрофой для России — FP
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупация Украины станет обузой и катастрофой для России — FP

Военный ВСУ
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Источник:  Foreign Policy

Журналисты аналитического издания Foreign Policy предупреждают, что в случае ослабления поддержки со стороны западных партнеров Россия может оккупировать значительную часть территории Украины, что окажется катастрофическим по последствиям, как для Кремля, так и для стран ЕС.

Главные тезисы

  • Оккупация Украины станет обузой и катастрофой для России, принося тяжелые последствия в виде высоких военных расходов и потерь.
  • Массовая миграция украинцев в страны ЕС станет серьезным испытанием для европейских стран.
  • Победа России в Украине приведет к нарушению мирового порядка и безопасности Европы, вызвав глубокую дестабилизацию.
  • Нерешительность западных партнеров может спровоцировать оккупацию Украины Россией и восстановление марионеточного режима власти.
  • Путин ведет войну как для подчинения себе Украины, так и для восстановления “баланса мирового порядк”, что может привести к краху самой России и серьезным последствиям для всего мира.

Почему оккупация Украины станет катастрофой для России

Аналитики издания отмечают, что именно нерешительность западных партнеров может привести к такому сценарию, когда Россия оккупирует значительную часть Украины и вернет собственный марионеточный режим власти.

В перспективе, как подчеркивают авторы материала, это будет шаг к катастрофе в самой России.

Репрессивная империя будет пытаться переварить оккупированные земли, обуздать беспокойное население и нести бремя очень высоких военных расходов в новую эпоху противостояния. Москва обменяла бы свое средневековое монгольское иго на китайское иго 21-го века — и серьезно осталась бы позади, когда остальной мир вступает в новую зеленую и цифровую эпоху. Рано или поздно Россия столкнется с распадом третьего государства за чуть больше века, - подчеркивается в материале издания.

Какие последствия будут ожидать ЕС в случае поражения Украины в войне

Аналитики предупреждают, что поражение Украины в развязанной Россией преступной войны также будет иметь тяжелые последствия для стран ЕС.

В частности, авторы материала прогнозируют, что в случае столь негативного сценария в страны ЕС сбегут десятки миллионов новых украинских беженцев.

Если подобное соотношение будет применяться к дальнейшим российским завоеваниям, было бы реально рассчитывать на 10-15 миллионов беженцев, в дополнение к чуть более 4 миллионам, которые уже принимает Европа, которые стекаются в соседние европейские государства, - предупреждают авторы материала.

Также отмечается, что победа России сменила бы европейскую политику в нескольких аспектах. В частности, украинское правительство в изгнании действовало бы из Варшавы или где-нибудь в Центральной Европе.

Расходы на оборону, которые должны достичь 4 процентов ВВП в Польше в этом году и по крайней мере 2 процента в большей части стран НАТО, должны удвоиться снова, чтобы надежно сдерживать угрозы со стороны отчаянного российского режима, - отмечают авторы материала.

По их мнению, Путин ведет свою войну как для того, чтобы подчинить себе Украину, так и для того, чтобы восстановить "баланс мирового порядка".

Последствия разрешения России победить в Украине были бы катастрофическими для украинцев, очень серьезными для безопасности Европы и глубоко дестабилизирующими для остального мира. В конце концов это, вероятно, привело бы к краху самой России, что поставило бы Европу перед целым рядом других последствий, к которым следует готовиться, - предупреждают авторы издания.

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