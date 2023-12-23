ООН приняла обновленную резолюцию с осуждением действий РФ – Минреинтеграции

Что известно об обновленной резолюции от ООН

Документ называется "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь", отмечается на правительственном портале.

В отличие от предыдущих, эта резолюция касается всех временно оккупированных территорий. И должен в очередной раз привлечь внимание ООН и международного сообщества к преступлениям, совершенным оккупационными властями на ВТО, — говорится в сообщении. Поделиться

Документ осуждает пренебрежение Россией нормами международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, незаконного содержания под стражей украинцев и дискриминации жителей ТОТ.

Генассамблея призывает Россию прекратить депортацию украинских детей и предоставить информацию о таких детях ответственным агентствам ООН и международным организациям. А также осуждает целенаправленные атаки ракетами и БПЛА на гражданскую инфраструктуру.

Этой резолюцией Генеральная Ассамблея ООН еще раз подтвердила международно признанные границы Украины и непризнание каких-либо изменений статуса украинских территорий, включая результаты любых так называемых выборов, — отметили в Минреинтеграции. Поделиться

Намерения привлечь РФ к ответственности за военные преступления в Украине

Парламентская ассамблея НАТО 21 ноября 2022 г. признала Россию государством-террористом, а также поддержала резолюцию, в которой идет речь о создании специального трибунала по факту агрессии России. Однако такое решение еще должно быть поддержано каждой отдельной страной на национальном уровне.

23 ноября 2022 года Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма.

Сразу после этого Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины. Без света оказалась большая часть страны.

1 декабря 2022 г. МИД Франции сообщил, что Париж начал работать с международными партнерами, в том числе с Украиной, над предложением создать спецтрибунал для расследования военных преступлений России.

2 декабря 2022 г. Европейская Комиссия предложила варианты действий, которые обеспечат привлечение России к ответственности за массовые зверства и преступления, совершенные во время войны в Украине, в частности создание специального независимого трибунала.

5 декабря прошлого года стало известно, что в ООН распространяют проект резолюции о создании специального трибунала типа Нюрнбергского для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

В начале января МИД призвал мир поддержать создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. При этом в марте в Лондоне проведут встречу по расследованию военных преступлений в Украине.

19 января Европейский парламент принял резолюцию о создании специального трибунала для преследования преступления агрессии России против Украины. Текст резолюции обнародован на сайте Европарламента.