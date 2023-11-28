Ослепили космические спутники. РФ разместила в Севастополе самые мощные средства РЭБ — Defense Express

Именно в оккупированном Севастополе российские оккупанты сконцентрировали максимальное количество РЭБ, которые ослепили спутниковые SAR-снимки.
Оккупанты сконцентрировали средства РЭБ в Севастополе
Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что именно в оккупированном Севастополе враг сконцентрировал максимальное количество РЭБ, ослепивших спутниковые SAR-снимки.
Об этом сообщает Defense Express.
По словам главного редактора, аналитики Naval News также заметили, что враг во время мощных украинских атак по оккупированному Севастополю включает спуфинг (программа маскируется под другую с помощью фальсификации данных, и тем самым получает незаконное преимущество) спутниковой навигации.
Появились спутниковые фото после шторма в Крыму
Как отмечают аналитики, во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения либо были смыты из-за шторма на море, либо были сняты, чтобы предотвратить любой вред для них.
Шторм заполнил воду илом, из-за чего стало сложнее определить состояние установленной защиты.
Аналогичные заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.
В некоторых местах они закреплены кабелем, чтобы гарантировать, что стрелы остаются на месте и позволяют легко контролировать изменение положения заграждений.
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