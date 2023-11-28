Ослепили космические спутники. РФ разместила в Севастополе самые мощные средства РЭБ — Defense Express

Оккупанты сконцентрировали средства РЭБ в Севастополе

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что именно в оккупированном Севастополе враг сконцентрировал максимальное количество РЭБ, ослепивших спутниковые SAR-снимки.

Об этом сообщает Defense Express.

В Крыму боновые заграждения смыло водой, и это в определенной степени открывает окно возможностей для ВСУ. Но надо учесть, что на спутниковых SAR-снимках, то есть радиолокационных снимках, хорошо видно, как РФ сконцентрировала в бухтах временно оккупированного Севастополя настолько мощные средства РЭБ, что они создают освещение на сенсорах спутников SAR. Это пятно такое мощное, что размером с город. На это обратили внимание аналитики Naval News, – рассказал Катков. Поделиться

По словам главного редактора, аналитики Naval News также заметили, что враг во время мощных украинских атак по оккупированному Севастополю включает спуфинг (программа маскируется под другую с помощью фальсификации данных, и тем самым получает незаконное преимущество) спутниковой навигации.

То есть за все время ничего подобного не было замечено на территории всего оккупированного Крыма. Именно в Севастополе враг сконцентрировал максимальное количество РЭБ, которые настолько мощны, что ослепляют спутники, – добавил Катков. Поделиться

Появились спутниковые фото после шторма в Крыму

Как отмечают аналитики, во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения либо были смыты из-за шторма на море, либо были сняты, чтобы предотвратить любой вред для них.

Шторм заполнил воду илом, из-за чего стало сложнее определить состояние установленной защиты.

Эти боны были установлены для защиты моста от атак дронов у канала Керчь-Еникале, под Керченским мостом. Они выглядят как заграждение с шипами и должны были предотвратить атаки со стороны Украины, которая "в прошлом успешно выводила мост из строя на несколько месяцев". При чем оккупанты легко их снимали раньше, когда по дороге проходили корабли, – пишут аналитики. Поделиться

Аналогичные заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.



В некоторых местах они закреплены кабелем, чтобы гарантировать, что стрелы остаются на месте и позволяют легко контролировать изменение положения заграждений.