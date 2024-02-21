Основные усилия войск РФ сосредоточены на трех городах — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Основные усилия войск РФ сосредоточены на трех городах — ГУР

война
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Источник:  Интерфакс-Украина

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что основные усилия российских оккупационных войск сейчас сосредоточены на Авдеевке, Купянске, Лимане.

В ГУР заявили, что основные усилия войск РФ сосредоточены на трех городах

Стоящая задача и ближайшие полгода будет оставаться однозначно такой же — выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. И второе – это содержание захваченных территорий. Противник захватил часть Херсонской области, часть Запорожской, и они их будут пытаться удержать, потому что им необходим сухопутный коридор в Крым, необходима идущая через Крым система логистики, подвоз боеприпасов, техники, личного состава на южное направление, — рассказал Скибицкий в интерв. "Интерфакс-Украина".

По его словам, оккупанты до выборов президента РФ в марте хотят выйти, как минимум, на административные границы Луганской области.

Скибицкий также добавил, что это элемент, который будет активно использовать Россия в информационно-психологических операциях.

Буданов объяснил, как Украине победить РФ в продолжительной войне

По убеждению шефа украинской разведки Кирилла Буданова, в продолжительной войне победит та страна, которая имеет более мощную экономику и логистику.

Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть и как планировать линии поставки. В продолжительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику, - объяснил глава ГУР МО.

Он также подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день ситуация на полях сражений в Украине остается тяжелой, однако не критической.

Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное – от подлодок до стратегической авиации – используется уже давно.

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