Основные усилия войск РФ сосредоточены на трех городах — ГУР

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что основные усилия российских оккупационных войск сейчас сосредоточены на Авдеевке, Купянске, Лимане.
В ГУР заявили, что основные усилия войск РФ сосредоточены на трех городах
По его словам, оккупанты до выборов президента РФ в марте хотят выйти, как минимум, на административные границы Луганской области.
Скибицкий также добавил, что это элемент, который будет активно использовать Россия в информационно-психологических операциях.
Буданов объяснил, как Украине победить РФ в продолжительной войне
По убеждению шефа украинской разведки Кирилла Буданова, в продолжительной войне победит та страна, которая имеет более мощную экономику и логистику.
Он также подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день ситуация на полях сражений в Украине остается тяжелой, однако не критической.
Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное – от подлодок до стратегической авиации – используется уже давно.
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