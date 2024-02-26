По словам президента Владимира Зеленского, завершение развязанной Россией войны на условиях Украины зависит от сотрудничества и решимости стран-партнеров Киева.

Зеленский об условиях для завершения войны

Глава государства отметил, что 26 февраля принял участие в работе спецсаммита в Париж, которая была организована по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

В ходе встречи обсуждалось усиление оборонных возможностей стран ЕС, а также военная помощь Украине и поддержка со стороны партнеров.

Зеленский подчеркнул, что все действия Европы по защите от российской агрессии добавляют народам реальной безопасности на десятилетие вперед.

Ибо каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любому другому противнику Европы и вообще свободный мир – приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать. Сотрудничество и решительность – это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский отреагировал на заявление Сената о помощи Украине

Представитель Сената США Джей Ди Венс заявил, что одобрение финансирования помощи Украине со стороны Вашингтона якобы не повлияет на исход развязанной Россией войны.

После этого журналист CNN спросил Владимира Зеленского о его мнении относительно этого заявления.

Глава государства отметил, что, по всей видимости, сенатор не понимает того, что происходит в Украине.

Чтобы понять это нужно приехать на фронт и увидеть, что происходит... без этой поддержки. И он поймет, что миллионы людей будут убиты, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

В интервью журналистам издания президент также отметил, что если Дональд Трамп снова станет президентом США и поддержит Россию, он, таким образом, выступит против собственной страны.

Зеленский отметил, что не понимает, как Трамп может поддерживать кремлевского диктатора Владимира Путина в столь критический и решающий для Украины момент.

Он также отметил, что утверждение Трампа о возможности завершения разрешенного Россией конфликта против Украины якобы за один день доказывают, что бывший президент США не понимает преступных целей Кремля.