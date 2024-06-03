Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине 5 млрд франков помощи (около 5,5 млрд долл США).
Главные тезисы
- Швейцарский парламент отклонил выделение Украине 5,5 млрд долл помощи из-за нарушения нормы “о долговых тормозах” страны.
- Украина активно работает над реализацией “Формулы мира”, содержащей 10 ключевых пунктов для достижения мира с Россией.
- Украина организует встречи по формуле мира с различными странами для поиска поддержки в прекращении войны с Россией.
- Формула мира, представленная Зеленским, включает в себя 10 пунктов, среди которых радиационная и ядерная безопасность, освобождение пленных и вывод российских войск.
- Инициатива по формуле мира привлекает внимание многих государств, и Украина пытается организовать саммит мира для обсуждения этой инициативы.
Швейцарский парламент не проголосовал за помощь Украине
Отмечается, что отклоненный законопроект предусматривал также выделение 10,1 млрд. франков вооруженным силам Швейцарии. Его поддержали 15 законодателей, но против высказались 28.
Депутаты утверждали, что пакет нарушал так называемую норму "о долговых тормозах" Швейцарии.
Об этом сообщает Reuters.
Один из парламентских комитетов нейтральной Швейцарии одобрил этот законопроект в апреле как вклад в "мир в Европе" на фоне войны России против Украины.
Что известно о плане реализации Зеленским Формулы мира
Через несколько месяцев после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину Офис президента взялся за разработку документа, позволяющего урегулировать развязанную Кремлем преступную войну.
Формула мира содержит основные условия, при выполнении которых должен быть установлен мир со страной-агрессором. Она состоит из 10 пунктов:
Радиационная и ядерная сохранность.
Продовольственная безопасность.
Энергетическая сохранность.
Освобождение всех пленных и депортированных (в том числе похищенных детей).
исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
Восстановление справедливости.
Противодействие экоциду.
Недопущение эскалации.
Фиксация окончания войны.
С тех пор как Зеленский представил формулу мира, Украина пытается найти поддержку для инициативы не только среди стран Запада, но и среди стран Глобального Юга, не имеющих такой однозначной позиции по поводу войны.
В 2023 году Украина начала организовывать встречи по формуле мира. Они проходили на уровне советников глав государств и ключевой темой обсуждений была украинская инициатива по прекращению войны с Россией.
Таких встреч было пять, и в них принимали участие чиновники десятков стран. В частности, принимали Саммит Саудовская Аравия, Катар, Швейцария и не только.
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