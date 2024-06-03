Швейцарский парламент не проголосовал за помощь Украине

Отмечается, что отклоненный законопроект предусматривал также выделение 10,1 млрд. франков вооруженным силам Швейцарии. Его поддержали 15 законодателей, но против высказались 28.

Депутаты утверждали, что пакет нарушал так называемую норму "о долговых тормозах" Швейцарии.

Об этом сообщает Reuters.

Один из парламентских комитетов нейтральной Швейцарии одобрил этот законопроект в апреле как вклад в "мир в Европе" на фоне войны России против Украины.

Помощь для Украины должна была быть использована в поддержку восстановления и ремонта гражданской инфраструктуры в стране. Поделиться

Что известно о плане реализации Зеленским Формулы мира

Через несколько месяцев после масштабного вторжения преступной армии РФ в Украину Офис президента взялся за разработку документа, позволяющего урегулировать развязанную Кремлем преступную войну.

Формула мира содержит основные условия, при выполнении которых должен быть установлен мир со страной-агрессором. Она состоит из 10 пунктов:

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных (в том числе похищенных детей).

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Восстановление справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

С тех пор как Зеленский представил формулу мира, Украина пытается найти поддержку для инициативы не только среди стран Запада, но и среди стран Глобального Юга, не имеющих такой однозначной позиции по поводу войны.

В 2023 году Украина начала организовывать встречи по формуле мира. Они проходили на уровне советников глав государств и ключевой темой обсуждений была украинская инициатива по прекращению войны с Россией.

Таких встреч было пять, и в них принимали участие чиновники десятков стран. В частности, принимали Саммит Саудовская Аравия, Катар, Швейцария и не только.