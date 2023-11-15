Патовая ситуация будет в случае заморозки войны — Зеленский

Что говорит Зеленский по поводу ситуации на фронте и заявлений о патовой ситуации

Президент отметил, что патовой ситуация будет в случае очередной заморозки войны.

Глава государства подчеркнул, что это будет та же война, но без возможности ответить.

Мы не первый день в войне, и это не первая сложная ситуация в поле боя, которые у нас были. Я считаю, что они были сложнее у нас Эти моменты пройдут, надо терпение, всем нужна выдержка. Патовая ситуация – это замороженный конфликт. Это сродни войне, но без возможности ответить врагу. Без надежды на будущее, без надежды на то, что у тебя будут инвестировать, – объясняет Зеленский. Поделиться

Он также добавил, что никто не будет работать инвестиций в государство, которое находится в состоянии замороженного конфликта.

Я жил в период замороженного конфликта. Мы все жили в Украине в это время. И все понимали, что это все равно война. Не теряет каждая семья кого-нибудь из близких? Да. Но ведь кто-то теряет. Кто-то находится там, на контактной линии, кто-то там стоит, и это такие же дети для родителей. И что это значит? Это касается какой-либо части общества и не касается всей? И все делают вид, будто у нас нет войны? Это неправда, она есть, – отметил Зеленский. Поделиться

Президент сравнил замороженный конфликт со спящим вулканом, который обязательно когда-нибудь проснется.