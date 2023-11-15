Патовая ситуация будет в случае заморозки войны — Зеленский

Президент Владимир Зеленский отрицает безвыходную ситуацию на фронте в развязанной Россией преступной войне.
Что говорит Зеленский по поводу ситуации на фронте и заявлений о патовой ситуации
Президент отметил, что патовой ситуация будет в случае очередной заморозки войны.
Глава государства подчеркнул, что это будет та же война, но без возможности ответить.
Он также добавил, что никто не будет работать инвестиций в государство, которое находится в состоянии замороженного конфликта.
Президент сравнил замороженный конфликт со спящим вулканом, который обязательно когда-нибудь проснется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-