Пентагон объявил о создании нескольких коалиций для Украины

Несколько международных партнеров Украины договорились о создании "коалиций способностей" для нашей страны, в частности, по подготовке украинских Военно-воздушных сил.

Пентагон продолжает помогать Украине в войне против РФ

С комментарием по этому поводу выступил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

Он анонсировал создание нескольких "коалиций способностей" для нашей страны, в том числе подготовки украинских Военно-воздушных сил.

По словам главы Пентагона, Эстония и Люксембург направили усилия на поддержку украинской ИТ-инфраструктуры, а Литва – создала коалицию по разминированию,

Кроме того, сообщается, что Соединенные Штаты снова примут инициативу и помогут возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием ее Воздушных Сил.

Ллойд Остин обращает внимание на то, что, возглавляя эту коалицию, официальный Вашингтон намерен тесно координировать свои действия с украинскими властями и другими партнерами, концентрируясь на развитии потенциала украинских истребителей F-16.

Минобороны США раскрыло детали нового пакета помощи для Украины

Пентагон наконец-то рассказал о содержании последнего пакета военной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Стоит обратить внимание на то, что пакет помощи США стал 48 по счету с августа 2021 года, который предоставляется Украине из американских запасов, что означает его оперативную отправку.

Согласно последним данным, в нем будут ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, системы противодействия беспилотникам, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы.

Кроме того, США намерены передать средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы АТ-4, стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов, подрывные боеприпасы, запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.