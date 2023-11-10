Пентагон озвучил предупреждение украинцам касательно новых пакетов помощи

Минобороны США официально подтвердило, что пакеты оборонной помощи для Вооруженных сил Украины станут меньше.

ВСУ будут получать меньше военной помощи от Штатов

С таким заявлением выступила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, официальный Вашингтон продолжат в ближайшей перспективе выделять пакеты оборонной помощи Украине в рамках президентских полномочий (PDA), однако теперь они станут меньше.

Сабрин Сингх также обратила внимание на то, что Минобороны США постоянно просит Конгресс принять дополнительное финансирование как можно быстрее.

Мы продолжим передавать пакеты, они просто становятся меньше. Поэтому мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который послал президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины в поле боя, - заявила представитель Пентагона. Поделиться

Почему на самом деле уменьшится поддержка со стороны США

Сабрина Сингх также озвучила данные, о которых говорила ранее команда американского лидера Джо Байдена.

Дело в том, что Белый дом уже использовал более 95% из общей суммы 62,3 млрд долл., выделенных в поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Нельзя также не упомянуть о том, что официальный Вашингтон уже использовал все фонды Инициативы содействия безопасности Украине (USAI) и имеет в резерве еще около 1 млрд долл. на пакеты PDA.

Представитель Пентагона также добавила, что украинский народ может рассчитывать на помощь других международных партнеров.