Пентагон подтвердил новый пакет помощи Украине в размере 200 млн долл

Этот пакет включает в себя боеприпасы 155-мм и 105-мм, а также новые ПВО, которые в скором времени будут доставлены в Украину.

Украина получит новый пакет помощи

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов.

Об этом он заявил во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 11 октября.

По словам Остина, этой зимой задачи Контактной группы двойные: продолжать помогать Украине справлять с вызовами и также продолжать развивать возможности Украины в будущих опасностях.

Также Остин заявил о необходимости обеспечить потребности Украины, в частности, в ПВО и боеприпасах.

Я рад, что США объявит следующий пакет оборонной помощи Украине, который составляет 200 миллионов долларов, – сказал глава Пентагона. Поделиться

Этот пакет включает также боеприпасы 155-мм и 105-мм, а также "совершенно новые системы противовоздушной обороны, которые будут в скором времени доставлены в Украину".

Кроме того, добавил Остин, в оборонный пакет от Штатов войдут ракеты, воздушные боеприпасы, противотанковое оружие и "необходимое вооружение для борьбы с российскими дронами"

Таким образом, общее обязательство Америки составит 43 миллиарда долларов с начала войны, – заявил глава Пентагона. Поделиться

К слову, 11 октября в Брюсселе стартовала встреча Контактной группы по обороне — так называемый "Рамштайн". Собралось около полусотни представителей оборонных ведомств. С необъявленным визитом в штаб-квартиру НАТО прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Помощь США для Украины

Недавно Конгресс США не стал вносить новое финансирование помощи Украине в закон о временном бюджете – вопросы планируют обсудить отдельно. Кроме этого, в отставку отправили сторонника помощи Украине спикера Кевина Маккарти.

Пентагон уже предупредил Конгресс о возможных проблемах поставки оружия Украине, а Байден, по информации СМИ, ищет альтернативные пути финансирования помощи Украине.

На днях The Telegraph написал, что Байден намерена просить у Конгресса о крупнейшем пакете военной и гуманитарной помощи Украине в размере 100 млрд долларов. Его должно хватить примерно на 2 года.

Также сенаторы США от обеих партий хотят в ближайшие недели принять годовой пакет помощи Украине в размере от 50 до 100 млрд долларов.