По словам представителей Минобороны США, коалиция западных партнеров усиливает сотрудничество в сфере помощи Украине, в то время как российская оккупационная армия испытывает острую нехватку боеприпасов, логистические проблемы и нехватку опытных специалистов в развязной преступной войне.

Как западные партнеры предпочитают Украине оккупационную армию РФ

Представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер отметил, что с начала преступного вторжения армии РФ в Украину сотрудничество стран-членов НАТО значительно усилилось.

Он подчеркнул, что в то же время оккупационная российская армия в Украине испытывает острую нехватку боеприпасов, проблемы со снабжением боеприпасами и вооружениями, нехватку опытных военных специалистов.

Россия испытывает недостаток боеприпасов и военной техники, значительные проблемы в цепях снабжения, значительные проблемы с персоналом, подчеркнул Райдер. Поделиться

По его словам, именно поэтому преступное военно-политическое руководство России вынуждено обращаться в Северную Корею и Иран за дополнительными вооружениями и боеприпасами, что демонстрирует сложность по пополнению резервов боеприпасов собственными силами.

Что известно о главном преимуществе Украины в войне против РФ

По его словам, на стороне Украины сохраняется значительное преимущество в виде поддержки со стороны более 50 стран, оказывающих помощь.

Это не только в США. Это международные усилия, и многие страны присоединяются, в том числе НАТО, чтобы поддержать Украину разными видами необходимой помощи в сфере безопасности, отмечает Пентагон. Поделиться

Райдер высоко оценил сотрудничество союзников по вопросу поддержки Украины.

Одним из интересных последствий российского вторжения в Украину стало укрепление сплоченности и возможностей НАТО, - отметил представитель Пентагона. Поделиться

По его мнению, сейчас Альянс как никогда силен со времен Второй мировой войны, ведь союзники объединились в кризисной ситуации для сдерживания и других потенциальных конфликтов.

Мы будем и дальше наблюдать, как НАТО становится сильнее, ведь мы работаем вместе, чтобы обеспечить мир и безопасность Европы и наших союзников по НАТО в Европе и соседа НАТО на востоке, - подчеркнул представитель Пентагона. Поделиться

Отдельно, комментируя падение 24 января российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ, на котором, по заявлениям российских пропагандистов, были украинские военнопленные, Райдер отметил, что американская сторона "следит за ситуацией", но пока не может подтвердить заявления украинской или русской стороны.