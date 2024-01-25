Пентагон указал на стремительную потерю боеспособности армии РФ в Украине

По словам представителей Минобороны США, коалиция западных партнеров усиливает сотрудничество в сфере помощи Украине, в то время как российская оккупационная армия испытывает острую нехватку боеприпасов, логистические проблемы и нехватку опытных специалистов в развязной преступной войне.
Как западные партнеры предпочитают Украине оккупационную армию РФ
Представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер отметил, что с начала преступного вторжения армии РФ в Украину сотрудничество стран-членов НАТО значительно усилилось.
Он подчеркнул, что в то же время оккупационная российская армия в Украине испытывает острую нехватку боеприпасов, проблемы со снабжением боеприпасами и вооружениями, нехватку опытных военных специалистов.
По его словам, именно поэтому преступное военно-политическое руководство России вынуждено обращаться в Северную Корею и Иран за дополнительными вооружениями и боеприпасами, что демонстрирует сложность по пополнению резервов боеприпасов собственными силами.
Что известно о главном преимуществе Украины в войне против РФ
По его словам, на стороне Украины сохраняется значительное преимущество в виде поддержки со стороны более 50 стран, оказывающих помощь.
Райдер высоко оценил сотрудничество союзников по вопросу поддержки Украины.
По его мнению, сейчас Альянс как никогда силен со времен Второй мировой войны, ведь союзники объединились в кризисной ситуации для сдерживания и других потенциальных конфликтов.
Отдельно, комментируя падение 24 января российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ, на котором, по заявлениям российских пропагандистов, были украинские военнопленные, Райдер отметил, что американская сторона "следит за ситуацией", но пока не может подтвердить заявления украинской или русской стороны.
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