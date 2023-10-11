Пентагон вскрыл детали нового пакета помощи на 200 млн долл

Отмечается, что пакет помощи США стал 48 по счету с августа 2021 года, который предоставляется Украине из американских запасов, что означает его оперативную отправку.

Этот пакет помощи является важным сигналом о неизменной преданности Соединенных Штатов поддержке украинского народа на фоне российской агрессии, - говорится в сообщении. Поделиться

Пакет содержит, в частности, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, системы противодействия беспилотникам, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы.

Также упоминаются средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы АТ-4, стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к нему, взрывные боеприпасы, запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США

Стоимость нового пакета военной помощи Украине составляет 200 млн долларов.

Пентагон продолжает расширять арсенал оружия, которое предоставляется Украине в качестве военной помощи.

В пакет входит вооружение:

Ракеты AIM-9 Sidewinder для ПВО;

артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

противотанковые ракеты TOW;

См. также 155-мм и 105-мм снаряды.

Также в него входят боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских препятствий, оборудование для борьбы с дронами и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Это уже в 48-й раз, когда США воспользовались президентскими полномочиями по сокращению численности вооруженных сил для снабжения украинских военных техникой из американских запасов.

США предоставили Украине безопасность на сумму около 44 миллиардов долларов с начала непровоцированного вторжения России в феврале 2022 года.