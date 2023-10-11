Пентагон вскрыл детали нового пакета помощи на 200 млн долл

Министерство обороны США детализировало содержание последнего пакета военной помощи Украине в сумме 200 миллионов долларов.
Отмечается, что пакет помощи США стал 48 по счету с августа 2021 года, который предоставляется Украине из американских запасов, что означает его оперативную отправку.
Пакет содержит, в частности, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, системы противодействия беспилотникам, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы.
Также упоминаются средства радиоэлектронной борьбы, противотанковые ракеты TOW и противотанковые комплексы АТ-4, стрелковое оружие и более 16 миллионов патронов к нему, взрывные боеприпасы, запасные части, учебные боеприпасы, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от США
Стоимость нового пакета военной помощи Украине составляет 200 млн долларов.
Пентагон продолжает расширять арсенал оружия, которое предоставляется Украине в качестве военной помощи.
В пакет входит вооружение:
Ракеты AIM-9 Sidewinder для ПВО;
артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
противотанковые ракеты TOW;
См. также 155-мм и 105-мм снаряды.
Также в него входят боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских препятствий, оборудование для борьбы с дронами и оборудование для радиоэлектронной борьбы.
Это уже в 48-й раз, когда США воспользовались президентскими полномочиями по сокращению численности вооруженных сил для снабжения украинских военных техникой из американских запасов.
США предоставили Украине безопасность на сумму около 44 миллиардов долларов с начала непровоцированного вторжения России в феврале 2022 года.
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