Передала ВСУ заминированный скутер — правоохранители задержали в Харькове агентку России

СБУ и Нацполиция задержали в Харькове российскую агентку, подозреваемую в совершении теракта против военных: фигурантка передала защитникам заминированный скутер как якобы волонтерскую помощь.
Главные тезисы
- В Харькове задержана 19-летняя российская агентка, предположительно, совершившая теракт против украинских военных.
- Агентка передала ВСУ заминированный скутер, используемый для взрыва у кафе в Харькове.
- Агентка была завербована через telegram-каналы для изготовления взрывного устройства.
Правоохранители задержали агента РФ в Харькове
Подозревается, что 20 июня 19-летняя харьковчанка совершила теракт. Россияне завербовали ее через telegram-каналы и указали изготовить самодельное взрывное устройство в "домашних" условиях. Затем она приобрела химикаты, аккумуляторы, провода и два телефона для дистанционного подрыва.
20 июня спецслужбы РФ активировали СВП, который был спрятан в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных.
Взрыв произошел у харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им "волонтерского" мотороллера".
Ранее подозреваемая привезла СВП на место стоянки скутера, спрятав его в багажнике. В то же время враг благодаря спрятанной на месте спланированного теракта камере отследил прибытие украинских военных.
Девушке объявили подозрение по статье Уголовного кодекса о террористическом акте, который привел к гибели человека. Фигурантка находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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