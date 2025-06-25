Передала ВСУ заминированный скутер — правоохранители задержали в Харькове агентку России

СБУ и Нацполиция задержали в Харькове российскую агентку, подозреваемую в совершении теракта против военных: фигурантка передала защитникам заминированный скутер как якобы волонтерскую помощь.

Правоохранители задержали агента РФ в Харькове

Подозревается, что 20 июня 19-летняя харьковчанка совершила теракт. Россияне завербовали ее через telegram-каналы и указали изготовить самодельное взрывное устройство в "домашних" условиях. Затем она приобрела химикаты, аккумуляторы, провода и два телефона для дистанционного подрыва.

20 июня спецслужбы РФ активировали СВП, который был спрятан в багажнике скутера, когда рядом находились двое военных.

Взрыв произошел у харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им "волонтерского" мотороллера".

Заминированный мотороллер

Ранее подозреваемая привезла СВП на место стоянки скутера, спрятав его в багажнике. В то же время враг благодаря спрятанной на месте спланированного теракта камере отследил прибытие украинских военных.

После совершения преступления террористка пыталась "залечь на дно", но через несколько часов после взрыва ее задержали правоохранители. При обыске у него изъяты неиспользованные компоненты взрывного устройства и телефон с доказательствами работы противника. Поделиться

Девушке объявили подозрение по статье Уголовного кодекса о террористическом акте, который привел к гибели человека. Фигурантка находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.