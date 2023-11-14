Плачевное состояние. Кулеба подтвердил неприятные слухи о помощи от ЕС

Согласно данным шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, Европейский Союз не сможет выполнить свой план по поставке миллиона артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.
Почему на самом деле ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту
Журналисты попросили главу МИД прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорится, что Евросоюзу сообщил странам-членам о том, что обязательство предоставить Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года "вряд ли будет выполнено".
По его словам, причиной этой проблемы является не нехватка политической воли официального Брюсселя, а "плачевное состояние оборонной промышленности".
Кроме того, глава МИД жалуется на "очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии".
Он также подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день власти Евросоюза делают все возможное, чтобы решить эти проблемы.
Что известно о предоставлении боеприпасов для Украины
Что важно понимать, снабжение Вооруженных сил Украины боеприпасами становится все более насущным из-за того, что стране-агрессорке удалось существенно увеличить собственное производство, а также получить соответствующие поставки из КНДР.
Недавно информационное агентство Bloomberg узнало о том, что официальный Брюссель отстает от планов предоставления Украине миллиона боеприпасов.
Кроме того, подчеркивается, что НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-