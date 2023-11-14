Плачевное состояние. Кулеба подтвердил неприятные слухи о помощи от ЕС

Согласно данным шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, Европейский Союз не сможет выполнить свой план по поставке миллиона артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.

Почему на самом деле ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту

Журналисты попросили главу МИД прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорится, что Евросоюзу сообщил странам-членам о том, что обязательство предоставить Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года "вряд ли будет выполнено".

К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола, – отметил Дмитрий Кулеба. Поделиться

По его словам, причиной этой проблемы является не нехватка политической воли официального Брюсселя, а "плачевное состояние оборонной промышленности".

Кроме того, глава МИД жалуется на "очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии".

Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и поэтому, находясь в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий, – добавил Дмитрий Кулеба. Поделиться

Он также подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день власти Евросоюза делают все возможное, чтобы решить эти проблемы.

Но надо быстрее, нужно больше. И мы здесь очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять. Потому что опять же перед глазами стоит украинский пехотинец, а ему нужны снаряды, – подчеркнул шеф украинской дипломатии. Поделиться

Что известно о предоставлении боеприпасов для Украины

Что важно понимать, снабжение Вооруженных сил Украины боеприпасами становится все более насущным из-за того, что стране-агрессорке удалось существенно увеличить собственное производство, а также получить соответствующие поставки из КНДР.

Недавно информационное агентство Bloomberg узнало о том, что официальный Брюссель отстает от планов предоставления Украине миллиона боеприпасов.

Кроме того, подчеркивается, что НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.