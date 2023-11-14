Плачевное состояние. Кулеба подтвердил неприятные слухи о помощи от ЕС
Категория
Политика
Дата публикации

Плачевное состояние. Кулеба подтвердил неприятные слухи о помощи от ЕС

Дмитрий Кулеба
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Согласно данным шефа украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, Европейский Союз не сможет выполнить свой план по поставке миллиона артиллерийских снарядов в Украину до марта 2024 года.

Почему на самом деле ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту

Журналисты попросили главу МИД прокомментировать публикацию Bloomberg, в которой говорится, что Евросоюзу сообщил странам-членам о том, что обязательство предоставить Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года "вряд ли будет выполнено".

К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола, – отметил Дмитрий Кулеба.

По его словам, причиной этой проблемы является не нехватка политической воли официального Брюсселя, а "плачевное состояние оборонной промышленности".

Кроме того, глава МИД жалуется на "очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии".

Европейский Союз работает над устранением этих проблем, и поэтому, находясь в Берлине, я призвал Европейский Союз разработать целостную политику в сфере оборонных индустрий, – добавил Дмитрий Кулеба.

Он также подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день власти Евросоюза делают все возможное, чтобы решить эти проблемы.

Но надо быстрее, нужно больше. И мы здесь очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять. Потому что опять же перед глазами стоит украинский пехотинец, а ему нужны снаряды, – подчеркнул шеф украинской дипломатии.

Что известно о предоставлении боеприпасов для Украины

Что важно понимать, снабжение Вооруженных сил Украины боеприпасами становится все более насущным из-за того, что стране-агрессорке удалось существенно увеличить собственное производство, а также получить соответствующие поставки из КНДР.

Недавно информационное агентство Bloomberg узнало о том, что официальный Брюссель отстает от планов предоставления Украине миллиона боеприпасов.

Кроме того, подчеркивается, что НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Военная помощь Украине. В Брюсселе пройдет новый "Рамштайн"
U.S. Department of Defense
Военная помощь для Украины
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь Украине. Латвия передаст Нацполиции партию дронов
Дрон
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь Украине. Германия возобновляет производство противотанковых мин DM22
Мина DM22

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.