Планировал подорвать ТЦК в Херсоне — правоохранители задержали агента ФСБ
Категория
Украина
Дата публикации

Планировал подорвать ТЦК в Херсоне — правоохранители задержали агента ФСБ

СБУ
СБУ
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Служба безопасности сорвала еще одну попытку ФСБ совершить теракт в Украине. По результатам спецоперации задержан российский агент, который готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне.

Главные тезисы

  • Служба безопасности успешно предотвратила попытку ФСБ совершить теракт возле ТЦК в Херсоне.
  • Задержанный российский агент готовил взрывное устройство для теракта.
  • Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

СБУ задержала агента ФСБ на подготовке теракта в Херсоне

Как установило расследование, по заданию РФ террорист должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством (СВУ) на входе в военное админздание. В этот момент российская спецслужба планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своим агентом.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали фигуранта «на горячем», когда он находился у места запланированного теракта.

Задержание агента ФСБ в Херсоне

По данным следствия, исполнителем заказа оккупантов оказался безработный житель Черкасс, попавший в поле зрения ФСБ через Телеграм-каналы по поиску «скорых» заработков.

После выполнения вражеских «тестовых заданий» в Черкасской области, где он поджег объекты Укрзализныци, агента «отправили» в Херсон для подготовки теракта. Там он получил геолокацию схрона, из которого потом забрал готовый СВП.

СВУ

Также предатель установил на свой телефон специальную программу, с помощью которой ФСБ отслеживала каждый шаг. Таким образом, российская спецслужба планировала узнать о нахождении агента, чтобы взорвать его со взрывчаткой возле ТЦК.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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