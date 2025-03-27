Планировал подорвать ТЦК в Херсоне — правоохранители задержали агента ФСБ

Служба безопасности сорвала еще одну попытку ФСБ совершить теракт в Украине. По результатам спецоперации задержан российский агент, который готовил взрыв возле ТЦК в Херсоне.

СБУ задержала агента ФСБ на подготовке теракта в Херсоне

Как установило расследование, по заданию РФ террорист должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством (СВУ) на входе в военное админздание. В этот момент российская спецслужба планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своим агентом.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали фигуранта «на горячем», когда он находился у места запланированного теракта.

Задержание агента ФСБ в Херсоне

По данным следствия, исполнителем заказа оккупантов оказался безработный житель Черкасс, попавший в поле зрения ФСБ через Телеграм-каналы по поиску «скорых» заработков.

После выполнения вражеских «тестовых заданий» в Черкасской области, где он поджег объекты Укрзализныци, агента «отправили» в Херсон для подготовки теракта. Там он получил геолокацию схрона, из которого потом забрал готовый СВП.

СВУ

Также предатель установил на свой телефон специальную программу, с помощью которой ФСБ отслеживала каждый шаг. Таким образом, российская спецслужба планировала узнать о нахождении агента, чтобы взорвать его со взрывчаткой возле ТЦК.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.