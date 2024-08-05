Планирует ли армия РФ новое масштабное наступление в Украине — прогнозы экспертов
Категория
Украина
Дата публикации

Планирует ли армия РФ новое масштабное наступление в Украине — прогнозы экспертов

Преступная армия РФ
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По информации западных аналитиков и украинских чиновников, нынешним летом преступная армия РФ не будет осуществлять новое наступление на нескольких участках фронта в Украине одновременно.

Главные тезисы

  • Армия РФ не готова к новому масштабному наступлению в Украине в данный момент.
  • Международные аналитики отмечают хрупкость ситуации на фронте и непредсказуемость развития событий в войне против Украины.
  • Преступная армия РФ полагается на устаревшую технику и истощение ресурсов Украины.
  • Украина продолжает получать поддержку от западных партнеров и рассчитывает на передовую авиацию в случае возможного наступления РФ.
  • Кремлевское руководство ведет войну на уничтожение, надеясь истощить ресурсы Украины перед собственными.

Способна ли оккупационная армия РФ на проведение нового масштабного наступления в Украине

О повторении широкомасштабного наступления по всей линии фронта, как в феврале 2022 года, не может быть и речи, - отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В материале издания подчеркивается, что после начала масштабной войны против Украины в 2022 году оккупационная армия РФ быстро распространила боевые действия с территории Донецкой и Луганской областей на северные и восточные регионы Украины.

Осенью 2022 года украинским военным по результатам молниеносного контрнаступления удалось вернуть почти всю территорию Харьковской области.

Однако оккупационная армия РФ медленно и безостановочно продолжала продвижение на востоке Украины.

Захватив Авдеевку зимой 2024 года, российские оккупанты продолжили продвигаться на мероприятие в течение следующих месяцев.

В настоящее время преступная армия РФ постепенно подходит к Покровску Донецкой области.

Украинские военные ведут упорные бои с российскими оккупантами на этом направлении фронта.

Армия РФ не имеет сил для нового масштабного наступления в Украине
Военные ВСУ

В воскресенье минобороны страны-агрессорки заявило о захвате российскими захватчиками Новоселовки Первой к западу от Авдеевки и юго-востоку от Покровска.

В начале мая российские оккупанты также начали наступление на Харьковщине.

В Украине это расценили как давление с целью заставить опрокидывать силы с горячих участков фронта Донецкой области.

В конце июля аналитики из Института изучения войны (ISW) выразили мнение, что оккупационная армия РФ вряд ли приступит к новой наступательной кампании летом из-за ограниченности материальных ресурсов и личного состава.

В конце июля российские оккупанты прилагали немалые усилия с целью продвижения на западе Донецкой области.

Однако преступной армии РФ, скорее всего, не хватает ресурсов для более широких наступательных операций в Донецкой области и на других участках фронта.

По мнению научного сотрудника в области сухопутных войн в лондонском аналитическом центре Royal United Services Institute (RUSI) Ника Рейнольдса, эти оценки соответствуют действительности.

Что говорят аналитики по дальнейшему развитию событий в войне РФ против Украины

При этом аналитик отметил, что ситуация остается хрупкой и очень непредсказуемой для обеих сторон.

Аналитики сходятся во мнении, что преступная армия РФ по приказу кремлевского руководства ведет войну на уничтожение и надеется истощить ресурсы Украины раньше своих собственных.

По оценкам западной разведки России с вооружением и другими ресурсами помогают Иран, Китай и Северная Корея.

Страна-агрессорка перевала собственную экономику на военные рельсы и полагается на большие запасы старой советской техники.

Утраты оккупационной армии РФ достигаются в большей степени ценой огромных утрат.

По сообщениям представителей Украины, в последние месяцы потери российских окупантов на фронте превышали 1 тыс человек в день.

По подсчетам Киева, Россия способна ежемесячно привлекать в свои войска около 30 тыс новобранцев.

Украина продолжает получать помощь от западных партнёров. Однако, несмотря на публичные заявления, существуют серьезные сомнения в будущем этой помощи, особенно в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Между тем, Украина получила первую партию истребителей F-16.

Киев надеется использовать передовую авиацию, чтобы отразить усилия России и усилить противовоздушную оборону.

Рейнольдс предположил, что масштабное наступление со стороны России будет более вероятным в следующем году, хотя Москва может попытаться провести дальнейшие менее масштабные операции.

Наступательные толчки обычно происходят весной или летом, избегая сезона дождей, который наступает сразу после зимы или поздней осени. Танки и бронемашины погружаются в бездорожье.

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