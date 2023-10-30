Почему на самом деле Зеленский не едет в Израиль — объяснение посла

По словам чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, официальный Киев пока не посылал запрос о возможном визите украинского лидера Владимира Зеленского в Израиль, но его там всегда ждут.

Зеленский может приехать в Израиль в любое время

Журналисты поинтересовались у израильского дипломата, действительно ли официальный Тель-Авив после неожиданного вторжения террористов ХАМАС заявил, что визиты президента Украины сейчас "не ко времени".

Михаэль Бродский подчеркнул, что "это неправда, потому что от Украины не было официального запроса по поводу визита".

В Украину были отправлены сообщения о том, что он (Зеленский – ред.) может приехать в Израиль в любое время, и я думаю, что он скоро приедет. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что визит состоится, – рассказал посол. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, еще 2 недели назад издание The Times of Israel со ссылкой на своих инсайдеров написало, что Тель-Авив ответил отказом на запрос Офиса президента дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского в страну после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС.

Как Зеленский отреагировал на вторжение ХАМАС в Израиль

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, Россия является одной из стран, причастных к атаке террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль и совершению террора на израильской территории.

Глава государства обратил внимание на то, что Кремль поддерживает ХАМАС и помогал в подготовке и проведении атаки на Израиль.

Согласно его данным, это происходит уже достаточно продолжительное время.