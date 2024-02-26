Российские официальные лица и государственные СМИ в большинстве своем воздержались от публичного обсуждения двухлетней годовщины полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Вероятно, они пытались избежать привлечения внимания к неспособности России добиться заявленных целей войны за значительные человеческие потери.

Российские власти не упоминали о годовщине войны

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что 25 февраля российское оппозиционное издание «Агентство новостей» сообщило, что российские государственные телеканалы «Россия 1» и «Первый канал», а также телеканал НТВ, принадлежащий «Газпром медиа», не упоминали о второй годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину в эфирах 24 февраля.

Причиной этого американские аналитики называют то, что российские официальные лица и аффилированные с государством телеканалы, вероятно, пытались не привлекать к неспособности России достичь заявленных стратегических целей в Украине.

Среди таких недостигнутых целей в частности захват всей Луганской и Донецкой областей, понеся при этом большие потери.

Недавний российский опрос общественного мнения показал, что настроения россиян по поводу войны в Украине в основном остаются неизменными в течение последних месяцев и что большинство россиян преимущественно апатично относятся к войне, хотя большинство не поддерживает вторую волну мобилизации.

Почему Путин умолчал о годовщине войны

Российский диктатор Владимир Путин и российские члены правительства, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины полномасштабного вторжения России, пытаясь сохранить общественную апатию до войны.

Это отчасти дозволяет российским официальным лицам продолжать войну без значимой публичной реакции.

ISW оценивает, что Путин, вероятно, осознает, что вторая волна мобилизации будет в целом непопулярна, и обеспокоен тем, что такая мера повлечет за собой широкое недовольство.

Однако Путин может стать менее озабоченным общественными настроениями после своего переизбрания в марте 2024 г. и решит, что потребности России в формировании вооруженных сил преобладают риски широкого внутреннего недовольства.