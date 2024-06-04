Почему Запад боится проигрыша России в войне — объяснение посла Латвии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры хотели, чтобы Украина победила в войне, но не путем проигрыша России. Посол Латвии в Украине Илгварс Клява объяснил, откуда берутся эти опасения Запада.

Почему Запад боится проигрыша России в войне

Он отметил, что, прежде всего, речь идет о опасениях относительно стратегической стабильности в отношении ядерного оружия.

Вопрос в том, до какой степени произойдет упадок России, когда россияне проигрывают войну. И что будет с российским ядерным арсеналом…. Я имею в виду, что если будет несколько Россий, вооруженных ядерным оружием, это может показаться кошмаром для многих людей во всем мире: каких соглашений они обязаны соблюдать, есть ли какие-либо соглашения, которым они будут следовать в плане ядерного оружия, или они просто будут стрелять ею по своей воле в кого-то, — отметил Клява. Поделиться

Кроме того, отметил он, есть еще и геополитический аспект.

Все медиапространство Украины наполнено этим: как это работает, кто что выиграет, кто что теряет и какая новая ситуация. Мы, конечно, в процессе. Главное, Украину ни в чем нельзя винить. Украина не начала эту войну. Россияне начали, Путин начал эту войну. Поэтому вся вина за то, что бы ни случилось, я имею в виду, при каких условиях Россия проиграет войну и что произойдет впоследствии — виноват Путин, а не Украина. Это очевидная отправная точка. Россияне начали эту войну, поэтому им придется заплатить за это и последствия этой войны, — отметил посол. Поделиться

Также он добавил, что позиция Латвии относительно возможности наносить удары по российским агрессорам западным оружием четкая: это законная цель Украины.

Мы считаем, что об этом ясно сказал наш министр. Есть национальные интересы США и других стран-поставщиков основных систем вооружения, у них есть свои национальные соображения. Что касается нас, мы все понимаем. Я имею в виду, что законные военные цели являются законными военными целями… Если страна Россия находится в состоянии войны со страной Украины, то если это законная военная цель, она может быть поражена, — отметил он. Поделиться

Воин "Латвиец" рассказал о планах РФ захватить планы Балтии

"Латвиец" — боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" в интервью о том, когда Путин нападет на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию, о том, как латвийцы поддерживают Украину и российских ждунов в Латвии, кому и как готовиться к войне, а также об АЗОВ, Центурии, Nord Storm и Культ Ножа.

В 2017 году Никита приехал на несколько дней в Украину, но остался здесь до сих пор. Вместе со своими собратьями он создал "Культ Ножа", обучающий технике самообороны с ножом и формацию Nord Storm, участники которой сейчас воюют в составе разных подразделений. Сейчас "Латвиец" является бойцом 3-й Штурмовой, в которой он воюет не только за свободу и независимость Украины, но и за безопасность Латвии.