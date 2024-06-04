Почему Запад боится проигрыша России в войне — объяснение посла Латвии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры хотели, чтобы Украина победила в войне, но не путем проигрыша России. Посол Латвии в Украине Илгварс Клява объяснил, откуда берутся эти опасения Запада.
Главные тезисы
- Опасения по поводу стратегической стабильности и ядерного оружия являются основным фактором, который наносит страх развития событий во время войны с Россией.
- Геополитический аспект также влияет на подходы Запада к происходящему в Украине, где рассматривается влияние войны на регион и международную политику.
- Украина не может быть виновата в конфликте, поскольку она не начинала войну, но имеет право на законную самооборону от российской агрессии, подчеркивающей позицию Латвии.
Почему Запад боится проигрыша России в войне
Он отметил, что, прежде всего, речь идет о опасениях относительно стратегической стабильности в отношении ядерного оружия.
Кроме того, отметил он, есть еще и геополитический аспект.
Также он добавил, что позиция Латвии относительно возможности наносить удары по российским агрессорам западным оружием четкая: это законная цель Украины.
Воин "Латвиец" рассказал о планах РФ захватить планы Балтии
"Латвиец" — боец 3-й ОШБр, доброволец из Латвии, экс-боец "Кракена" в интервью о том, когда Путин нападет на страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию, о том, как латвийцы поддерживают Украину и российских ждунов в Латвии, кому и как готовиться к войне, а также об АЗОВ, Центурии, Nord Storm и Культ Ножа.
В 2017 году Никита приехал на несколько дней в Украину, но остался здесь до сих пор. Вместе со своими собратьями он создал "Культ Ножа", обучающий технике самообороны с ножом и формацию Nord Storm, участники которой сейчас воюют в составе разных подразделений. Сейчас "Латвиец" является бойцом 3-й Штурмовой, в которой он воюет не только за свободу и независимость Украины, но и за безопасность Латвии.
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