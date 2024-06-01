Почему западные партнеры не будут сбивать ракеты РФ над Украиной — ответ аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

Почему западные партнеры не будут сбивать ракеты РФ над Украиной — ответ аналитика

ракетно-дроновая атака
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Источник:  Эспрессо

По словам военного аналитика Александра Коваленко, западные партнеры, скорее всего, не отважятся сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

Что мешает западным партнерам закрыть небо над Украиной

Что касается возможности сбивания российских ракет на территории Украины нашими союзниками, то я на эту тему смотрю без оптимизма. Я не вижу перспективы реализации такого сценария, если только Украина не вступит в НАТО, подчеркнул Коваленко.

По его словам, странам НАТО будет технически сложно найти обоснование сбивания российских ракет в небе над Украиной, пока не являющейся членом НАТО.

Эксперт отметил, что может возникать ситуация, когда союзники будут сбивать украинские ракеты ПВО, если попытаются обезвредить российские ракеты.

Как заявил Коваленко, синхронизировать украинскую систему ПВО с союзниками для сбивания российских ракет является очень сложной технической задачей.

Почему партнерам будет технически сложно сбивать российские ракеты в небе над Украиной

Технически организовать сбыт российских ракет нашими союзниками над территорией Украины очень сложно. К примеру, в направлении Львова россияне запустили ракету Х-101 и для ее перехвата ПС ВСУ отправляют ракету ЗРК "Бук". Наш ЗРК может эту ракету перехватить, но при этом ее и видят польские системы ПВО. Следовательно, слаженность действий, совместимость и синхронизация систем почти невозможна. Может возникнуть такая ситуация, что польская ракета ПВО собьет нашу и российская ракету попадет туда, куда направлялась. В этом и заключается основная проблематика вопроса по сбитию российских ракет нашими союзниками, — объясняет аналитик.

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