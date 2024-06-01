По словам военного аналитика Александра Коваленко, западные партнеры, скорее всего, не отважятся сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

Что мешает западным партнерам закрыть небо над Украиной

Что касается возможности сбивания российских ракет на территории Украины нашими союзниками, то я на эту тему смотрю без оптимизма. Я не вижу перспективы реализации такого сценария, если только Украина не вступит в НАТО, подчеркнул Коваленко. Поделиться

По его словам, странам НАТО будет технически сложно найти обоснование сбивания российских ракет в небе над Украиной, пока не являющейся членом НАТО.

Эксперт отметил, что может возникать ситуация, когда союзники будут сбивать украинские ракеты ПВО, если попытаются обезвредить российские ракеты.

Как заявил Коваленко, синхронизировать украинскую систему ПВО с союзниками для сбивания российских ракет является очень сложной технической задачей.

Почему партнерам будет технически сложно сбивать российские ракеты в небе над Украиной