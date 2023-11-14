Подоляк отреагировал на информацию об "отходе" армии РФ на Юге

13 ноября военное командование РФ неожиданно для всех заявило о якобы переброске своих войск на Южном направлении, однако впоследствии опровергло эту информацию. По мнению советника главы ОПУ Михаила Подоляка, такая несогласованность указывает на внутренние конфликты в руководстве страны-агрессорки.

Что означают диаметрально-противоположные заявления РФ по "перегруппировке" на Юге

По словам Михаила Подоляка, наши бойцы в онлайн-режиме могут отслеживать все происходящее на линии фронта.

Поэтому, если бы такая передислокация произошла, мы бы первые об этом узнали.

Представитель ОПУ пришел к выводу, что внутри военных элит РФ уже сформировалось осознание того, что вскоре они все-таки будут вынуждены принять неприятное для себя решение о "негативном наступлении".

Такая опция действительно есть на их столе, поэтому подчеркну, что нужно оптимистично смотреть на происходящее вдоль линии фронта, – объяснил Михаил Подоляк. Поделиться

Для Вооруженных сил Украины это очень положительный сигнал о том, что все предыдущие операции были успешными и нужно продолжать давление на врага.

По убеждению представителя ОПУ, заявления о якобы передислокации подтверждают наличие внутренних конфликтов и несогласованности в российском военно-политическом руководстве.

Могут ли навредить подобные заявления самой России

Михаил Подоляк обращает внимание на то, что для российских захватчиков такое рассогласование является нормальным положением дел.

К примеру, раньше они врали о том, что мятеж Пригожина – это информационно-психологическая операция для того, чтобы выявить людей, которые нелояльны к главе Кремля.