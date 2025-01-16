Покровское и Курское направления остаются самыми горячими на фронте

Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной. Всего с начала суток уже произошло 89 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.
Главные тезисы
- На Покровском и Курском направлениях продолжаются интенсивные столкновения с российскими захватчиками.
- Украинские силы отразили многочисленные атаки и нанесли значительные потери противнику.
- Боевые действия включают использование артиллерии, авиации и активные операции на различных направлениях фронта.
Актуальная ситуация на фронте 16 января
Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Тимофеевки Харьковской области; Карповичи, Лисковщина, Ковпинка Черниговской области; Поповка, Белая Береза Сумской области.
В Купянском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергеевка, Грековка, Новоплатоновка, Терны и Заречное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили три атаки российских захватчиков, одно боеприкосновение в настоящее время продолжается. Враг атаковал наши оборонные позиции вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Под удары вражеской авиации попал Северск.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Временного Яра, Белой Горы и Григорьевки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов. , Курахово, Дачное и Янтарное. Силы обороны сдерживают напор и отразили 30 атак противника, одно боеприкосновение еще продолжается.
На Новопавловском направлении захватчики атаковали десять раз вблизи Константинополя, Великой Новоселки и Времивки. Три атаки окупантов уже отбиты. Бои продолжаются. Враг бомбил КАБами Новополь и Константинополь.
На Ореховском направлении оккупационные войска совершили один штурм позиций наших войск в районе Новоданиловки.
Однажды безрезультатно враг пытался штурмовать позиции наших защитников на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. Украинские воины за сегодня отбили восемь атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются три боестолкновения. Враг нанес 250 артиллерийских ударов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Харьковском и Гуляйпольском направлениях противник активных действий с самого начала не проводил.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1480 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9791 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 20 368 (+20) ед;
артиллерийских систем — 22 015 (+40) ед;
РСЗО — 1262 ед.;
средств ПВО — 1046 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 22 503 (+120) ед;
крылатых ракет — 3049 (+31) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 34 132 (+137) ед;
специальной техники — 3697 (+1) ед.
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