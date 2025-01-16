Покровское и Курское направления остаются самыми горячими на фронте

Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Тимофеевки Харьковской области; Карповичи, Лисковщина, Ковпинка Черниговской области; Поповка, Белая Береза Сумской области.

В Купянском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергеевка, Грековка, Новоплатоновка, Терны и Заречное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили три атаки российских захватчиков, одно боеприкосновение в настоящее время продолжается. Враг атаковал наши оборонные позиции вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Под удары вражеской авиации попал Северск.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Временного Яра, Белой Горы и Григорьевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов. , Курахово, Дачное и Янтарное. Силы обороны сдерживают напор и отразили 30 атак противника, одно боеприкосновение еще продолжается.