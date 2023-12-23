Политолог спрогнозировал действия Запада во время позиционной войны в Украине

Как считает политолог Олег Лесной, последние события на украинском фронте действительно подталкивают западных лидеров к мысли о том, что РФ угрожает евроатлантическому сообществу. А это значит, что нужно принимать более важные решения.

Чего ждать от США на фоне проблем с помощью Украине

Несмотря на то, что в Штатах до сих пор не одобрили пакет помощи для Украины в размере более 61,1 миллиарда долларов, надежда на поддержку этого решения остается.

Нельзя также игнорировать тот факт, что в США постоянно проходят конференции по возможностям ВПК страны, в которых активно участвует украинская делегация.

Эти диалоги и наша устойчивость на фронте дают шанс большинству стран, в которых у власти сознательные политики, понять, что пора не просто размышлять, а действовать, – отмечает эксперт. Поделиться

По словам Олега Лесного, проблемы с помощью для Украины от Вашингтона появились, потому что в стране стартовала президентская гонка.

Однако шанс на принятие положительного решения относительно Украины достаточно реален.

Франция уже активизировалась в вопросах помощи Украине

Лесной обращает внимание на то, как быстро меняется риторика Эммануэля Макрона.

Как известно, ранее французский лидер постоянно пытался добиться переговоров с Путиным.

Однако теперь он заявляет, что готов говорить с диктатором только тогда, когда у последнего появятся конкретные предложения касательно завершения войны.

А конкретика проста – границы 1991 года и дальше все по украинской "формуле мира". По крайней мере, все сознательные страны в большинстве своем поддерживают, – объясняет эксперт. Поделиться

Германия пока не спешит с важными решениями по Украине

Олег Лесной отмечает, что официальный Берлин смог быстро пройти эволюцию восприятия российско-украинской войны.

Раньше мы не получали от Германии военной помощи, однако Шольц все же согласился передать Украине танки.

Несмотря на это, ФРГ до сих пор не объявил о предоставлении Украине ракет Taurus.