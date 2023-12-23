Политолог спрогнозировал действия Запада во время позиционной войны в Украине

Как считает политолог Олег Лесной, последние события на украинском фронте действительно подталкивают западных лидеров к мысли о том, что РФ угрожает евроатлантическому сообществу. А это значит, что нужно принимать более важные решения.
Чего ждать от США на фоне проблем с помощью Украине
Несмотря на то, что в Штатах до сих пор не одобрили пакет помощи для Украины в размере более 61,1 миллиарда долларов, надежда на поддержку этого решения остается.
Нельзя также игнорировать тот факт, что в США постоянно проходят конференции по возможностям ВПК страны, в которых активно участвует украинская делегация.
По словам Олега Лесного, проблемы с помощью для Украины от Вашингтона появились, потому что в стране стартовала президентская гонка.
Однако шанс на принятие положительного решения относительно Украины достаточно реален.
Франция уже активизировалась в вопросах помощи Украине
Лесной обращает внимание на то, как быстро меняется риторика Эммануэля Макрона.
Как известно, ранее французский лидер постоянно пытался добиться переговоров с Путиным.
Однако теперь он заявляет, что готов говорить с диктатором только тогда, когда у последнего появятся конкретные предложения касательно завершения войны.
Германия пока не спешит с важными решениями по Украине
Олег Лесной отмечает, что официальный Берлин смог быстро пройти эволюцию восприятия российско-украинской войны.
Раньше мы не получали от Германии военной помощи, однако Шольц все же согласился передать Украине танки.
Несмотря на это, ФРГ до сих пор не объявил о предоставлении Украине ракет Taurus.
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