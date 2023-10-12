Последствия будут ужасающими. Почему нельзя замораживать войну - объяснение Кулебы

В случае заморозки развязанной Россией преступной войны Кремль будет собирать силы для новой агрессии и не только против Украины.

Почему Кремлю выгодна заморозка конфликта в Украине

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае замораживания конфликта Кремль сможет снова собраться с силами и объявить войну уже не только Украине.

Глава МИД напомнил о предупреждении президента Владимира Зеленского о том, что Россия возобновит свой военный потенциал уже к 2028 году, если сейчас заморозить войну.

Если пойти по такому опасному сценарию, уровень пропаганды в РФ будет только расти за эти четыре года; ненависть к Украине, другим странам Европы, другим народам будет увеличиваться; русская ультранационалистическая, фашистская, реваншистская риторика станет еще более ядовитой. Или в таких условиях кто-то действительно верит, что только Украина будет под угрозой новой агрессии в 2028 году? – объясняет глава МИД. Поделиться

Он подчеркнул, что только сокрушительное поражение сможет отрезвить Россию.

Кулеба напомнил, что цели России гораздо шире, чем Украина, и только вместе страны цивилизованного мира могут избежать худшего сценария.

На что рассчитывает Путин

По мнению эксперта по нацбезопасности и директора отдела внешнеполитических исследований в Институте букинга Майкла О'хенлона в комментарии журналистам издания SkyNews, ни позиция президента США Джо Байдена, ни позиция его вероятного оппонента на выборах в следующем году Дональда Трампа по Украине не так проста, как кажется и как ожидает кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин.

Трамп, опережая своего ближайшего соперника на пост кандидата от Республиканской партии на 40 пунктов, поклялся посадить Украину и Россию за стол переговоров, и Путин отнесся к этому предложению с пониманием, поскольку оно может позволить ему укрепить захваченные им территории, и считается, что Трамп для хозяина Кремля является лучшим президентом.

Однако, по словам эксперта, может оказаться, что тот же Трамп начнет оказывать давление на Путина.

Может обнаружить, что Трамп не собирается предоставлять ему такие выгодные условия, как он ожидал, а Трамп будет ждать результатов. Это, вероятно, потребует от Путина отказаться от некоторых своих целей, будь то невступление Украины в НАТО, контроль над оккупированной территорией или еще что-то, - предполагает аналитик. Поделиться

Эксперт отметил, что даже в случае победы Джо Байдена на выборах, невзирая на обещания поддерживать Украину до конца, нынешнему американскому лидеру придется серьезно рассмотреть вариант сокращения военной помощи Киеву.

Просто думать, что мы поставим это на автопилот на неопределенный срок, противоречащий логике. Пять-шесть лет тупиковой ситуации – это срок, в котором разрушения будут увековечены и возрастет риск эскалации, – объясняет аналитик. Поделиться

По его мнению, чем дольше Украина будет находиться в состоянии войны, тем выше будет риск захвата Россией новых украинских территорий.

Идея о том, что мы можем быть уверены в том, что Россия никогда больше не сможет перейти в наступление, кажется мне немного глупо, немного беззаботной, – предупреждает эксперт. Поделиться

Эксперт считает, что Байдену придется выбирать из нескольких вариантов:

Автопилот (самый дорогой) - оказание помощи, достаточной для проведения украинских наступательных операций;

Минимальная оборонная позиция – достаточная для поддержания надежной обороны в условиях активной стрелковой войны;

Защита перемирия (наименее затратная) – меньше боеприпасов и, при меньших потерях, меньше помощи.

При этом, по мнению посла США в Украине при Джордже Буше и Бараке Обаме Уильяме Тейлоре, приверженность Байдена к поддержке Киева будет сохранена.

Если президент Байден будет переизбран, то это, скорее всего, никак не повлияет на оказываемую США поддержку - если даже после выборов США окажут еще большую поддержку. Чтобы переговоры состоялись, необходимо, чтобы и украинцы, и россияне согласились. На данный момент ни одна из сторон не готова к переговорам. Поделиться

По его убеждению, обещание Трампа прекратить военную помощь Украине и заставить Киев и Москву к переговорам невыполнимо.