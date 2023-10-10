Поставляли товары в РФ. 12 человек арестованы в Болгарии
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Поставляли товары в РФ. 12 человек арестованы в Болгарии

Флаг Болгарии
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Источник:  AP

В Болгарии полиция арестовала 12 человек. Их подозревают в поставках товаров в РФ, несмотря на санкции.

В Болгарии арестовали подозреваемых в поставке товаров в РФ

Полиция Болгарии арестовала 12 человек, подозреваемых в незаконном экспорте товаров двойного назначения в Россию.

Как рассказал главный секретарь МВД Живко Коцев, среди подозреваемых есть граждане Болгарии, России и Беларуси. Товары, которые они доставляли в Россию, могли использоваться российскими военными во время войны в Украине.

СНБО Болгарии получило информацию о деятельности и незаконном перемещении товаров, после чего была проведена операция по задержанию дельцов. Коцев отметил, что такой экспорт в Россию запрещен санкциями ЕС, введенными против РФ после того, как она начала войну в Украине.

Раскрыта международная сеть незаконной поставки товаров двойного назначения гражданского и военного назначения из европейских стран в Российскую Федерацию, – сказал руководитель ведомства Пламен Тончев.

По его словам, грузы предназначались не для регулярной российской армии, а для воюющих в Украине спецподразделений, таких как "Группа Вагнера" и формирование "Ахмат".

Тончев также сообщил, что преступная группировка действовала в других странах ЕС, а также в Великобритании, Сербии, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах.

Болгария осуждает действия России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Болгария заявила о своей поддержке и осудила действия России. Она регулярно передает ВСУ оружие и поддерживает новые санкции ЕС против Кремля.

Недавно болгарский парламент одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти, что поставит страну в ряд других членов Европейского союза.

Министр обороны Тодор Тагарев сказал, что Болгария приступит к пересмотру оборонной политики через провокации россиян в Черном море. Действия РФ создают риски безопасности страны.

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