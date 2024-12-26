Потери РФ во время войны против Украины превысили 780 тыс солдат

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1540 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений.

На Купянском направлении в сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двухлетней, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество.

На лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Копанок, Зеленой Рощи, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки.

На Краматорском направлении оккупанты 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.