Потери РФ во время войны против Украины превысили 780 тыс солдат

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 780 860 военных.
Главные тезисы
- Военные действия на Украине привели к потере более 780 тыс. военнослужащих сил РФ.
- Силы обороны Украины продолжают успешно ликвидировать российских захватчиков и их технику.
- На различных направлениях фронта зафиксировано множество боевых столкновений, противник пытается реализовать численное преимущество.
- Российский противник совершает атаки в районах многих населенных пунктов, но силы обороны удерживают позиции и продолжают отражать нападения.
- Противник накапливает силы для последующих атак, однако украинские защитники успешно противостоят вражеским действиям.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1540 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9630 (+2) ед.;
боевых бронированных машин — 19933 (+10) ед;
артиллерийских систем — 21357 (+24) ед;
РСЗО — 1256 ед.;
средства ПВО — 1031 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 20971 (+63) ед;
крылатые ракеты — 3003 (+55) ед;
корабли/катера — 28 ед;
подлодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 32180 (+63) ед;
специальная техника — 3667 ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двухлетней, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество.
На лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Копанок, Зеленой Рощи, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки.
На Краматорском направлении оккупанты 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 31 российскую атаку. Отдельные позиции сил обороны разрушены в результате штурмовых действий и огневого влияния противника.
На Времевском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времивки.
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