Потери РФ во время войны против Украины превысили 780 тыс солдат
Категория
Украина
Дата публикации

Потери РФ во время войны против Украины превысили 780 тыс солдат

Генштаб ВСУ
Потери РФ во время войны против Украины превысили 780 тыс солдат
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 780 860 военных.

Главные тезисы

  • Военные действия на Украине привели к потере более 780 тыс. военнослужащих сил РФ.
  • Силы обороны Украины продолжают успешно ликвидировать российских захватчиков и их технику.
  • На различных направлениях фронта зафиксировано множество боевых столкновений, противник пытается реализовать численное преимущество.
  • Российский противник совершает атаки в районах многих населенных пунктов, но силы обороны удерживают позиции и продолжают отражать нападения.
  • Противник накапливает силы для последующих атак, однако украинские защитники успешно противостоят вражеским действиям.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1540 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9630 (+2) ед.;

  • боевых бронированных машин — 19933 (+10) ед;

  • артиллерийских систем — 21357 (+24) ед;

  • РСЗО — 1256 ед.;

  • средства ПВО — 1031 (+1) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 20971 (+63) ед;

  • крылатые ракеты — 3003 (+55) ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подлодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32180 (+63) ед;

  • специальная техника — 3667 ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двухлетней, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество.

  • На лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Копанок, Зеленой Рощи, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки.

  • На Краматорском направлении оккупанты 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

  • На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в направлении населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Противник продолжает накапливать силы для последующих атак.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 31 российскую атаку. Отдельные позиции сил обороны разрушены в результате штурмовых действий и огневого влияния противника.

  • На Времевском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времивки.

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