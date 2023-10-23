Правительство России ждут сложные решения на фоне военных расходов — разведка Британии

Государственные расходы России все больше сосредоточены на расходах, связанных с войной против Украины. В 2024 году в РФ потратят на оборону примерно на 68% больше по сравнению с бюджетом на 2023 год.

Российскую экономику "подкосят" военные расходы

Британская разведка проанализировала, какое влияние на российскую экономику будет иметь дальнейшее увеличение военных расходов в России.

Об этом говорится в разведРоссияобзоре Минобороны Британии 23 октября.

Государственные расходы России, как отметили британские аналитики, все больше сосредоточены на расходах, связанных с войной против Украины. Предложенный бюджет на 2024 год предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 68% по сравнению с бюджетом на 2023 год – это означает, что оборонные расходы в 2024 году составят около 6% ВВП.

Затраты на образование и здравоохранение будут заморожены на уровне ассигнований 2023 года, что означает реальное сокращение расходов из-за инфляции.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/WExBtbuQCK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 23, 2023

Правительству РФ необходимо будет выделить больше средств для финансирования выплат и расходов на здравоохранение для все большего числа раненых солдат и семей погибших в войне.

Более половины солдат, получивших достаточно тяжелые ранения и нуждающиеся в длительном лечении, потеряли конечности, а каждый пятый из них нуждается в ампутации верхних конечностей, заявил 17 октября заместитель министра труда Алексей Вовченко.

Эти раненые солдаты почти наверняка будут нуждаться в медицинской помощи на протяжении всей жизни.

Постоянное увеличение военных расходов с высокой вероятностью будет способствовать инфляционному давлению в России, подчеркнули в Британии.

Кроме того, дальнейшее увеличение военных расходов заставит российское правительство принимать сложные решения о том, как финансировать войну, что, вероятно, усугубит финансовое давление на российский бизнес.

Однако любое существенное сокращение военных расходов в будущем, скорее всего, приведет к устранению главного двигателя российской экономической активности в условиях санкций, отметили британские аналитики.

Потери РФ на фронте в Украине огромны

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия понесла 150 000-190 000 потерь погибшими и тяжелоранеными, а общая цифра, включая легко раненых, составляет около 240 000-290 000 человек.

При этом британская разведка отмечает, что эти цифры не включают в себя группу Вагнера или их батальоны из числа заключенных, воевавших в Бахмуте.

Недавние российские атаки на Авдеевку привели к увеличению количества российских потерь, зафиксированных Министерством обороны Украины, на 90%, отмечают в британской разведке. Поделиться

Аналитики указывают, что Россия смогла увеличить свое присутствие в Украине с февраля 2022 благодаря интенсивной вербовке в армию с использованием финансовых стимулов и частичной мобилизации, проведенной осенью 2022 года.