Правоохранители задержали агента РФ — заложил взрывчатку под авто военного в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агента российских спецслужб, который утром 5 июля совершил теракт в Одессе.
Главные тезисы
- Агент российских спецслужб совершил теракт в Одессе, заложив взрывчатку под автомобиль военного.
- 22-летний житель Запорожья, завербованный через Телеграм-каналы, оказался российским агентом, который выполнил инструкции своих кураторов.
- В результате взрыва пострадал гражданский мужчина, а транспортное средство было полностью уничтожено.
Правоохранители задержали агента РФ — совершил теракт в Одессе
По материалам дела, российским агентом оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья, завербованный через Телеграмм-каналы.
Как установило расследование, по инструкции российской спецслужбы агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СИН) под указанный куратором автомобиль.
Для обеспечения видеотрансляции взрыва в режиме онлайн фигурант установил телефон с удаленным доступом напротив спланированного места теракта.
Как отметили в спецслужбе, после подрыва агент пытался уехать из Одесщины, надеясь «залечь на дно». Впрочем, сотрудники СБУ и Нацполиции «по горячим следам» разыскали и задержали его.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Российскому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства преступления.
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