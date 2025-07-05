Правоохранители задержали агента РФ — заложил взрывчатку под авто военного в Одессе
Категория
Украина
Дата публикации

Правоохранители задержали агента РФ — заложил взрывчатку под авто военного в Одессе

СБУ
СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агента российских спецслужб, который утром 5 июля совершил теракт в Одессе.

Главные тезисы

  • Агент российских спецслужб совершил теракт в Одессе, заложив взрывчатку под автомобиль военного.
  • 22-летний житель Запорожья, завербованный через Телеграм-каналы, оказался российским агентом, который выполнил инструкции своих кураторов.
  • В результате взрыва пострадал гражданский мужчина, а транспортное средство было полностью уничтожено.

Правоохранители задержали агента РФ — совершил теракт в Одессе

По материалам дела, российским агентом оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья, завербованный через Телеграмм-каналы.

Как установило расследование, по инструкции российской спецслужбы агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СИН) под указанный куратором автомобиль.

Для обеспечения видеотрансляции взрыва в режиме онлайн фигурант установил телефон с удаленным доступом напротив спланированного места теракта.

В результате взрыва пострадал гражданский мужчина — он получил тяжкие телесные повреждения, а транспортное средство, под которым находился СВП, полностью уничтожено.

Как отметили в спецслужбе, после подрыва агент пытался уехать из Одесщины, надеясь «залечь на дно». Впрочем, сотрудники СБУ и Нацполиции «по горячим следам» разыскали и задержали его.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Российскому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства преступления.

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