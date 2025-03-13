Правоохранители задержали агентку ФСБ в Николаеве при подготовке двойного теракта

Служба безопасности сорвала новую попытку ФСБ совершить кровавый теракт в Николаеве. По результатам спецоперации задержана российская агентка, которая готовила двойной взрыв в одном из жилых массивов города.

Агентка России готовила двойной теракт в Николаеве

Как установило расследование, по инструкции оккупантов фигурантка должна была установить самодельное взрывное устройство (СИН) под капотом запаркованного во дворе авто, чтобы потом его дистанционно взорвать.

По прибытии на место происшествия стражей порядка, «скорой» и спасателей рашисты планировали активировать вторую взрывчатку, замаскированную рядом.

Речь идет о еще одном СВП, который агент замаскировал на дереве в нескольких метрах от заминированного авто и дополнительно снарядил металлическими гайками для усиления впечатляющего действия.

Используя взрывную «ловушку», враг надеялся убить и тяжело ранить максимальное количество людей и тем самым спровоцировать панические настроения в областном центре. Поделиться

Служба безопасности сработала на опережение и предотвратила теракт. Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агентку, поэтапно задокументировали ее преступления и задержали «с поличным», когда она пыталась заложить СВП под авто в комендантский час.

По материалам дела, задержана 33-летняя жительница Днепропетровщины, которую в феврале этого года ФСБ завербовала через Телеграм-канал по поиску «легких денег».

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.