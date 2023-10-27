Премьер Словакии выдвинул условия для оказания помощи Украине

Как заявил новоизбранный словацкий премьер Роберт Фицо, его страна готова увеличить свою лепту в бюджете ЕС в течение следующих четырех лет на 400 миллионов евро, чтобы Украина получила пакет помощи в размере 50 млрд евро, однако есть условия.
Пророссийский Фицо выдвинул условия касательно Украины
Как утверждает словацкий премьер, во время встречи лидеров Евросоюза имела место серьезная дискуссия касательно изменения бюджета блока.
Роберт Фицо заявил своим коллегам, что Словакия готова увеличить вклад в бюджет ЕС, но есть условия.
Кроме того, Фицо хочет, чтобы финансовая помощь Киеву была обусловлена гарантиями того, что эти средства, в том числе от Братиславы, не будут разворованы украинскими чиновниками на местах.
Словакия и Венгрия блокируют предоставление Украине масштабной помощи от ЕС
27 октября стало известно, что во время встречи лидеров ЕС Фицо выступил против предоставления Киеву 50 млрд евро из-за коррупции.
Со схожим заявлением выступил еще один пророссийский политик и премьер Венгрии Виктор Орбан.
Он начал цинично врать, что помощь ЕС Украине больше не работает.
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