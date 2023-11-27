Президент Чехии предупредил Запад о возможности армии РФ добиться успеха в Украине в следующем году

Президент Чехии Петр Павел заявил, что если западные партнеры упустят возможность сохранить военные поддержку Украины, следующий год может оказаться более удачным для преступной армии РФ.

Что известно об угрозе уменьшения военной поддержки Украины со стороны западных партнеров

Павел в интервью журналистам издания "Corriere della Sera" отметил, что как президент должен видеть ситуацию не только с точки зрения положения на фронте, но и с точки зрения моральных принципов.

И у нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все, что ей нужно для успеха в ее миссии по восстановлению суверенитета и контролю над ее границами: все меньше будет нашим провалом, - отмечает президент Чехии. Поделиться

По его словам, в случае победы оккупационной российской армии в Украине Западом будут ожидать очень неприятные последствия в будущем.

В частности, как отмечает Павел, Кремль убедится в собственном представлении, что с помощью силы можно достигать своих целей, ведь западные демократические режимы слишком слабы для противостояния.

Президент Чехии подчеркнул, что у украинских военных в этом году был шанс на проведение лишь одной контрнаступательной операции, поскольку это очень дорого, трудоемко и требует длительного времени.

Он пояснил, что невозможно в течение года провести несколько контрнаступательных операций.

По мнению чешского президента, эта зима будет очень тяжелой для Украины, поскольку стратегически важная инфраструктура, в частности, энергетическая, в значительной степени разрушена в результате атак преступной армии РФ минувшей зимой.

В то же время, как отмечает Петр Павел, американские политики все больше ориентируются на предстоящие президентские выборы в США и России, а также на разрешенный палестинскими террористами ХАМАС конфликт в Израиле.

Населению будет тяжело, и из-за колебаний со стороны стран, сейчас поддерживающих Украину, чувство разочарования будет расти. И, естественно, это создает ситуацию, не очень благоприятную для продолжения контрнаступательных операций. Зима даст России, которая смогла уже перевести свою промышленность в военный режим, время на восстановление, - подчеркнул президент Чехии. Поделиться

По его словам, Россия производит гораздо больше крупнокалиберных боеприпасов, танков и может мобилизовать гораздо больше людей.

Также Кремль ведет переговоры с несколькими странами о поставках оружия, например, КНДР имеет потенциал в 1 млн артиллерийских снарядов.

Если мы лишимся возможности сохранить поддержку Украины, следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы. Этот год имеет решающее значение для закладки основы успеха, следующий год будет сложнее, – предупреждает Петр Павел. Поделиться

Сохранится ли военная поддержка со стороны западных партнеров

По мнению президента Чехии, нынешние объемы поставок вооружений Украине недостаточно для дальнейшего ведения боевых действий высокой интенсивности.

Павел также отметил, что Запад не выполнил свои обещания Украине по поставкам артиллерийских боеприпасов, а обучение украинских пилотов на истребителях F-16 проходят слишком медленно.

Также после поставок Storm Shadow из Великобритании и аналогичных ракет из Франции Украина рассчитывала получить немецкие Taurus. Но Берлин еще не решил, поставлять эти ракеты или нет.