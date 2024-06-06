Президент Латвии описал формулу тотальной победы Украины в войне

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время форума безопасности Riga StratCom Dialogue поделился своим видением полной победы Украины в войне с Россией.
Главные тезисы
- Эдгарс Ринкевичс поддерживает "формулу мира" президента Зеленского и считает, что полная победа Украины наступит после в ее вступлении в ЕС и НАТО.
- Лидер Эстонии Кая Каллас призывает усилить военную поддержку Украины и выделяет более 1% ВВП на эту цель, утверждая, что это поможет Украине выиграть войну с Россией.
- Премьер-министр Эстонии напомнила об отсутствии "плана Б" в случае поражения ВСУ, подчеркивая важность продолжения поддержки и сотрудничества с Украиной.
- По словам политических деятелей из Латвии и Эстонии, активная поддержка и вступление Украины в ЕС и НАТО - стратегически важны для тотальной победы в войне с Россией.
Украина должна быть полностью защищена от возможных вторжений РФ
Журналистка поинтересовалась у лидера Латвии, что именно он подразумевает под победой Украины, о которой упоминал в своем выступлении на форуме.
Что важно понимать, Эдгарс Ринкевичс — один из тех европейских лидеров, которые настаивают, что будущее Украины после разгрома РФ не может быть вне Европейского союза и НАТО.
Кроме того, он постоянно призывает усиливать поддержку Киева и не терять веру в победу Украины в этой войне.
Премьер Эстонии рассказала, что поможет Украине разгромить РФ
Недавно лидер Эстонии Кая Каллас публично попросила партнеров Киева существенно усилить военную поддержку Украины, ведь только это поможет ей выиграть войну с Россией.
Она также в очередной раз напомнила, что официальный Таллин выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП.
По словам Калласа, у ее страны нет "плана Б" на случай поражения ВСУ, и Таллин не знает, что делать, если россияне смогут прорвать украинскую оборону.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-