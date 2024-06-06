Президент Латвии описал формулу тотальной победы Украины в войне

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время форума безопасности Riga StratCom Dialogue поделился своим видением полной победы Украины в войне с Россией.

Украина должна быть полностью защищена от возможных вторжений РФ

Журналистка поинтересовалась у лидера Латвии, что именно он подразумевает под победой Украины, о которой упоминал в своем выступлении на форуме.

У меня очень простой ответ на ваш вопрос. Мы поддерживаем "формулу мира" президента Зеленского. Это первое. Второе — Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Вот что для нас будет означать полную победу Украины в этой войне. Эдгарс Ринкевичс Президент Латвии

Что важно понимать, Эдгарс Ринкевичс — один из тех европейских лидеров, которые настаивают, что будущее Украины после разгрома РФ не может быть вне Европейского союза и НАТО.

Кроме того, он постоянно призывает усиливать поддержку Киева и не терять веру в победу Украины в этой войне.

Премьер Эстонии рассказала, что поможет Украине разгромить РФ

Недавно лидер Эстонии Кая Каллас публично попросила партнеров Киева существенно усилить военную поддержку Украины, ведь только это поможет ей выиграть войну с Россией.

Она также в очередной раз напомнила, что официальный Таллин выделяет на поддержку Украины более 1% своего ВВП.

Если бы каждая страна НАТО сделала это, Украина бы победила, — убеждена политик. Поделиться

По словам Калласа, у ее страны нет "плана Б" на случай поражения ВСУ, и Таллин не знает, что делать, если россияне смогут прорвать украинскую оборону.