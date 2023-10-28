Президент Латвии поддержал идею ограничения импорта российского зерна в ЕС

Что известно об идее ограничения импорта российского зерна в ЕС

Латвийский президент поддержал предложение обсудить вопрос об ограничении импорта российского зерна в ЕС при сохранении транзита в третьи страны, чтобы не ограничивать поставки продовольствия в страны Глобального Юга.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что Европейский Союз сейчас работает над новым, 12-м, пакетом санкций против России.

По данным СМИ, страны "Группы семи" объявят о механизме ограничения импорта российских бриллиантов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализует предложение по 12-му пакету санкций против России.

Что известно о продаже Россией Китая украденного украинского зерна

Кремлевские пропагандистские СМИ, в частности, цитируют руководителя инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор" Каренв Овсепяна, заявивший, что Россия сможет перекрыть утраченный объем зерна из Украины за счет собственной продукции, выращенной в Сибири и на Дальнем Востоке.