Пришло время действовать. Байден выступил с мощным заявлением относительно Украине
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Пришло время действовать. Байден выступил с мощным заявлением относительно Украине

Джо Байден
Джо Байден
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Американский лидер Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе действовать и наконец проголосовать за дополнительное финансирование, в том числе более 61 млрд долларов для Украины.

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Глава Белого дома решил прокомментировать заключение соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.

Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пришло время действовать, - заявил Джо Байден.

По убеждению американского лидера, именно это соглашение смогло приблизить Штаты к "предотвращению ненужного шатдауна и защиты важных национальных приоритетов".

Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями, – подчеркнул президент США.

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Такой прогноз озвучил главный переговорщик от республиканцев, сенатор Джеймс Лэнкфорд.

По его словам, текст соглашения по вопросам границы и иммиграции, которое позволит разблокировать более 61 млрд долларов помощи для Украины, могут опубликовать за считанные дни.

Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочесть и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса, – рассказывает Ленкфорд.

По его убеждению, вероятность того, что это соглашение будет работать, по состоянию на сегодняшний день вполне реальна.

Все на это рассчитывают, – добавил сенатор.

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