Пришло время действовать. Байден выступил с мощным заявлением относительно Украине

Американский лидер Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе действовать и наконец проголосовать за дополнительное финансирование, в том числе более 61 млрд долларов для Украины.
Байден просит Конгресс все-таки выделить масштабную финансовую помощь для Украины
Глава Белого дома решил прокомментировать заключение соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.
По убеждению американского лидера, именно это соглашение смогло приблизить Штаты к "предотвращению ненужного шатдауна и защиты важных национальных приоритетов".
Вскоре в США может сдвинуться с места вопрос помощи Украине
Такой прогноз озвучил главный переговорщик от республиканцев, сенатор Джеймс Лэнкфорд.
По его словам, текст соглашения по вопросам границы и иммиграции, которое позволит разблокировать более 61 млрд долларов помощи для Украины, могут опубликовать за считанные дни.
По его убеждению, вероятность того, что это соглашение будет работать, по состоянию на сегодняшний день вполне реальна.
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