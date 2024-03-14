"Пташка" с Азовстали озвучила фильм в поддержку артистов, подвергающихся репрессиям и пыткам
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Культура
Дата публикации

"Пташка" с Азовстали озвучила фильм в поддержку артистов, подвергающихся репрессиям и пыткам

Фильм Branded
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Источник:  The Independent

Украинские защитники Екатерина Полищук и Назар Грабар озвучили фильм британского режиссера Полин Амос ("Заклейменная"), который был снят в поддержку артистов, подвергающихся репрессиям и пыткам.

Фильм Branded о заключенных артистах

Cценаристка, режиссер и исполнительница главной роли в фильме Branded Полин Амос в своей колонке для Independent рассказала о своем фильме в поддержку художников, подвергающихся репрессиям.

В 2021 году, во время захвата Афганистана талибами, Амос написала сценарий с точки зрения художника, арестованного репрессивным режимом и брошенным в камеру.

Первоначально фильм был снят на английском языке. Джейсон МакКью , адвокат по правам человека, просмотрел фильм и спросил, можно ли было показать его в Киеве, когда он запускал свою кампанию PayBack4Ukraine .

Его коллега Джейн Алиева, директор кампании PayBack4Ukraine, познакомила Полин Амос с защитницей Украины Екатериной Полищук, известной как «Пташка» с «Азовстали». Голос Екатерины заменил бы голос Амос в фильме.

До февраля 2022 года Екатерина Полищук была певицей, затем ушла в украинскую армию. Она попала в русский плен в Мариуполе. Пение своим братьям и сестрам по оружию на Азовстале помогало поддерживать его дух. Ее освободили из плена через четыре месяца, в возрасте 22 лет. А потом Екатерина вернулась на передовую.

Так «Пташка» стала голосом Артиста в тюремной камере.

Второй актер озвучки — украинец Назар Грабар. До 24 февраля 2022 года он был профессиональным танцором, актером и моделью. Его брат Илья был музыкантом, погибшим, защищая Родину, в день ранения Назара.

В фильме Назар Грабар стал голосом Фрэнсиса Бэкона.

В июле 2023 года Екатерина и Назар приехали с Джейн в Киев, где состоялась их запись на Mart Studios. Игра Екатерины в фильме сногсшибательна. Она вносит свой реальный опыт в фильм. Нам всем было очевидно, что эта молодая женщина снова переживает ад, через который она прошла, и вливает это в каждое слово. После студийного напряжения, двух дней записи сценария, Екатерина хорошо спела главную песню Children of the Brave, — пишет Амос.

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