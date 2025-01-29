Пугают Курским направлением. Российские солдаты принудительно продлевают контракт
Категория
Украина
Дата публикации

Пугают Курским направлением. Российские солдаты принудительно продлевают контракт

оккупанты
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Источник:  АТЕШ

Российских солдат отправляют на Курское направление за отказ продлевать контракт. Об этом узнали в движении крымскотатарского сопротивления АТЕШ.

Главные тезисы

  • Российских солдат под давлением командиров принуждают продлевать контрактную службу.
  • Отказавшиеся от контракта рискуют быть отправлены на Курское направление.
  • Командование ВС РФ использует угрозы и давление, чтобы заставить солдат оставаться на службе даже при проблемах с набором новых военнослужащих.

Российских солдат пугают Курским направлением

Агент АТЕШ в составе ВС РФ сообщает о давлении на солдат со стороны командования в 64-й ОМСБр.

Военнослужащих массово заставляют подписывать контракт минимум на 3 года, а отказывающихся будут переводить на Курское направление. При этом командование непрозрачно намекает, чем закончится их путь — «обнуление» в мясных штурмах.

В АТЕШ призвали солдат 64-го ОМСБр бороться с преступными командирами и присоединяться к партизанскому движению, чтобы поскорее закончить эту войну и выжить!

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Агент движения «АТЕШ» среди военнослужащих ВС РФ сообщает, что в 61-й отдельной бригаде морской пехоты на солдат оказывают давление и отпуск дают только тем, кто соглашается продлить контракт.

При этом все больше военнослужащих пытаются скрыться из зоны боевых действий, расторгнуть контракт или избежать его продления.

Командование вынуждено идти на такие меры из-за трудностей с набором новых "добровольцев". В то же время, проблемы с обеспечением только нарастают, зарплаты выплачиваются с задержками, а в случае гибели тебя даже не вывезут с поля боя — просто оставят или запишут как "пропавшего без вести".

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