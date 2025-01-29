Российских солдат отправляют на Курское направление за отказ продлевать контракт. Об этом узнали в движении крымскотатарского сопротивления АТЕШ.
Главные тезисы
- Российских солдат под давлением командиров принуждают продлевать контрактную службу.
- Отказавшиеся от контракта рискуют быть отправлены на Курское направление.
- Командование ВС РФ использует угрозы и давление, чтобы заставить солдат оставаться на службе даже при проблемах с набором новых военнослужащих.
Российских солдат пугают Курским направлением
Агент АТЕШ в составе ВС РФ сообщает о давлении на солдат со стороны командования в 64-й ОМСБр.
Военнослужащих массово заставляют подписывать контракт минимум на 3 года, а отказывающихся будут переводить на Курское направление. При этом командование непрозрачно намекает, чем закончится их путь — «обнуление» в мясных штурмах.
В АТЕШ призвали солдат 64-го ОМСБр бороться с преступными командирами и присоединяться к партизанскому движению, чтобы поскорее закончить эту войну и выжить!
Российские военные не хотят служить на ТОТ Херсонщины
Агент движения «АТЕШ» среди военнослужащих ВС РФ сообщает, что в 61-й отдельной бригаде морской пехоты на солдат оказывают давление и отпуск дают только тем, кто соглашается продлить контракт.
Командование вынуждено идти на такие меры из-за трудностей с набором новых "добровольцев". В то же время, проблемы с обеспечением только нарастают, зарплаты выплачиваются с задержками, а в случае гибели тебя даже не вывезут с поля боя — просто оставят или запишут как "пропавшего без вести".
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