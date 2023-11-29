Путин готов к большим потерям в войне против Украины — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин готов к большим потерям оккупационной российской армии в Украине ради достижения собственных политических целей.

Что известно о готовности Путина отправить десятки тысяч россиян насмерть в Украину

Столтенберг отметил, что количество погибших и раненых российских военных после начала преступного вторжения в Украину превысило отметку в 300 тыс. человек.

Кроме того, как подчеркнул глава Альянса, преступная армия РФ уже лишилась сотни самолетов и тысяч танков и другой бронетехники.

Однако Столтенберг посоветовал не надеяться на скорое завершение войны, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин готов пожертвовать еще десятками тысяч россиян и военной техникой ради достижения хотя бы каких-либо целей в войне.

Российская экономика переведена на военные рельсы. У Путина высокая терпимость к потерям, а цели России в Украине не изменились. Россия накопила множество ракет перед зимой. Мы видим новые попытки нанести удары по украинской энергосистеме и инфраструктуре. Россия попытается оставить Украину в темноте и холоде, – предупредил глава НАТО. Поделиться

Он также подчеркнул, что из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины Россия стала более слабой в военном и политическом плане.

Россия становится более зависимой от Китая. Она сдает свое будущее в залог Пекина. В военном смысле Россия потеряла значительную часть своего обычного оружия, - отмечает глава НАТО. Поделиться

Как F-16 могут изменить ситуацию на поле боя в Украине

По словам Столтенберга, американские истребители F-16, которые вскоре должна получить Украину от западных партнеров, помогут изменить ситуацию на поле боя.

В то же время, он приветствует решение Дании, Нидерландов и Норвегии передать Украине истребители F-16 и уже начавшиеся обучение украинских пилотов.

Генсек напомнил, что несколько недель назад в Румынии был начат центр по обучению украинских пилотов, а в США заверили, что союзникам разрешено доставить самолеты в Украину.

Я не могу вам назвать точную дату, но надеюсь, что передача сможет начаться как можно скорее, - отметил Столтенберг. Поделиться

По его словам, сами самолеты уже готовы, однако сейчас нужно подготовить пилотов и технический персонал.

Важно, что, конечно, F-16 изменят ситуацию. Они укрепят способность Украины наносить урон российским силам вторжения. Также F-16 помогут еще больше укрепить воздушную оборону Украины, – объясняет Столтенберг. Поделиться

Однако он предупредил, что не стоит думать, что существует универсальное "волшебное" оружие, которое поможет моментально изменить ситуацию на фронте.

Это вопрос многих различных возможностей, которые одновременно сотрудничают вместе, чтобы оттеснить россиян вспять. Мы должны быть готовы к длительной и упорной борьбе. Я приветствую поставки современных боевых танков, Himars, крылатых ракет и передовых систем противовоздушной обороны, а также поставки F-16, но не существует "серебряного шара" или единой системы, которая бы фундаментально изменила ситуацию на поле боя, - подчеркнул Столтенберг. Поделиться

Отдельно он отметил, что на прошлой неделе 20 стран-членов НАТО согласились сформировать коалицию по противовоздушной обороне для Украины.