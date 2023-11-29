Путин готов к большим потерям в войне против Украины — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин готов к большим потерям оккупационной российской армии в Украине ради достижения собственных политических целей.
Что известно о готовности Путина отправить десятки тысяч россиян насмерть в Украину
Столтенберг отметил, что количество погибших и раненых российских военных после начала преступного вторжения в Украину превысило отметку в 300 тыс. человек.
Кроме того, как подчеркнул глава Альянса, преступная армия РФ уже лишилась сотни самолетов и тысяч танков и другой бронетехники.
Однако Столтенберг посоветовал не надеяться на скорое завершение войны, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин готов пожертвовать еще десятками тысяч россиян и военной техникой ради достижения хотя бы каких-либо целей в войне.
Он также подчеркнул, что из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины Россия стала более слабой в военном и политическом плане.
Как F-16 могут изменить ситуацию на поле боя в Украине
По словам Столтенберга, американские истребители F-16, которые вскоре должна получить Украину от западных партнеров, помогут изменить ситуацию на поле боя.
В то же время, он приветствует решение Дании, Нидерландов и Норвегии передать Украине истребители F-16 и уже начавшиеся обучение украинских пилотов.
Генсек напомнил, что несколько недель назад в Румынии был начат центр по обучению украинских пилотов, а в США заверили, что союзникам разрешено доставить самолеты в Украину.
По его словам, сами самолеты уже готовы, однако сейчас нужно подготовить пилотов и технический персонал.
Однако он предупредил, что не стоит думать, что существует универсальное "волшебное" оружие, которое поможет моментально изменить ситуацию на фронте.
Отдельно он отметил, что на прошлой неделе 20 стран-членов НАТО согласились сформировать коалицию по противовоздушной обороне для Украины.
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