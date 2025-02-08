Путин готовится масштабировать войну против Украины — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Путин готовится масштабировать войну против Украины — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин готовится не к переговорам, а к продолжению войны, причем не только против Украины — в частности, россияне увеличивают свою армию еще на более чем 100 тысяч солдат.

Главные тезисы

  • Путин готовится к продолжению войны против Украины и расширению конфликта, увеличивая численность армии на более чем 100 тысяч солдат.
  • Зеленский выразил необходимость понимания угрозы и укрепления оборонной сферы в Европе.
  • Россия активно развивает новые военные технологии, сотрудничает с Северной Кореей и использует дроновые технологии.
  • Зеленский призвал к укреплению обороны стран Европы и подчеркнул необходимость выделения 5% ВВП на оборону.
  • Ситуация требует внимания и понимания со стороны всех партнеров Украины для обеспечения безопасности региона.

Россия готовится к продолжению и расширению войны

Об этом Президент говорил в вечернем видеообращении.

Зеленский сообщил, что 8 февраля в Украине находится новый глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, и его первая поездка проходит именно в наше государство.

В частности, во время встречи с Драгоне обсуждалась подготовка к "Рамштайну", отметил президент.

Сейчас мы знаем, что наша разведка нам докладывает, что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают. Очевидно, будет и дальше расширяться их сотрудничество с Северной Кореей. К сожалению, современные технологии войны Москва распространяет еще в тот регион, в том числе дроновые технологии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заметил, что Путин готовится совсем не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против Украины.

Россия сейчас увеличивает свою армию еще более чем на 100 тысяч солдат. Все партнеры должны знать об этом и должны это видеть. Соответствующую информацию мы готовы передавать и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация.

Зеленский призвал к пониманию того, что каждой стране Европы придется укреплять оборону, "и цель 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня".

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