Путин готовится масштабировать войну против Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин готовится не к переговорам, а к продолжению войны, причем не только против Украины — в частности, россияне увеличивают свою армию еще на более чем 100 тысяч солдат.

Россия готовится к продолжению и расширению войны

Об этом Президент говорил в вечернем видеообращении.

Зеленский сообщил, что 8 февраля в Украине находится новый глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, и его первая поездка проходит именно в наше государство.

В частности, во время встречи с Драгоне обсуждалась подготовка к "Рамштайну", отметил президент.

Сейчас мы знаем, что наша разведка нам докладывает, что россияне создают новые дивизии, новые военные производства развивают. Очевидно, будет и дальше расширяться их сотрудничество с Северной Кореей. К сожалению, современные технологии войны Москва распространяет еще в тот регион, в том числе дроновые технологии. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что Путин готовится совсем не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против Украины.

Россия сейчас увеличивает свою армию еще более чем на 100 тысяч солдат. Все партнеры должны знать об этом и должны это видеть. Соответствующую информацию мы готовы передавать и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация. Поделиться

Зеленский призвал к пониманию того, что каждой стране Европы придется укреплять оборону, "и цель 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня".