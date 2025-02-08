Путин готовится масштабировать войну против Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин готовится не к переговорам, а к продолжению войны, причем не только против Украины — в частности, россияне увеличивают свою армию еще на более чем 100 тысяч солдат.
Главные тезисы
- Путин готовится к продолжению войны против Украины и расширению конфликта, увеличивая численность армии на более чем 100 тысяч солдат.
- Зеленский выразил необходимость понимания угрозы и укрепления оборонной сферы в Европе.
- Россия активно развивает новые военные технологии, сотрудничает с Северной Кореей и использует дроновые технологии.
- Зеленский призвал к укреплению обороны стран Европы и подчеркнул необходимость выделения 5% ВВП на оборону.
- Ситуация требует внимания и понимания со стороны всех партнеров Украины для обеспечения безопасности региона.
Россия готовится к продолжению и расширению войны
Об этом Президент говорил в вечернем видеообращении.
Зеленский сообщил, что 8 февраля в Украине находится новый глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, и его первая поездка проходит именно в наше государство.
В частности, во время встречи с Драгоне обсуждалась подготовка к "Рамштайну", отметил президент.
Зеленский заметил, что Путин готовится совсем не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против Украины.
Зеленский призвал к пониманию того, что каждой стране Европы придется укреплять оборону, "и цель 5% ВВП на оборону не исчезнет с повестки дня".
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