Путин не остановится на Украине — глава МИД Британии

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил, что если кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина не остановить в Украине, он обязательно пойдет дальше.

Почему преступная армия РФ должна проиграть в Украине

По словам главы МИД Британии, его страна наконец-то должна понять, какие изменения произошли в мире.

Формирующие его силы - поджига войны в Кремле - более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий умы молодежи, - эти вещи не исчезнут сразу. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в прежнее состояние, – подчеркнул Кэмерон. Поделиться

Он также призвал не путать надежду с политикой.

Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном счете разрушает британские интересы и стоит британцам жизни, - отметил глава МИД Британии. Поделиться

Что говорят в НАТО

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, развязанная Кремлем преступная война против Украины завершится тем скорее, чем больше оружия западные партнеры предоставят Киеву.

Я всегда осторожен в оценках текущей ситуации на фронте. Войны по своей натуре непредсказуемы. Только одно можно сказать точно: чем больше мы поддерживаем Украину, тем быстрее эта война может закончиться, - отметил глава НАТО. Поделиться

Столтенберг считает, что важно продемонстрировать Путину, что он не сможет "переждать" Запад в войне истощения.

Следует четко понимать, что для Украины победа Путина стала бы трагедией. Но и для нас это было бы небезопасно. Не допустить эту победу – в наших интересах. В наших интересах позаботиться о том, чтобы Украина достигла своего, - подчеркнул генсек НАТО. Поделиться

При этом в ответ на замечание ведущего немецкого канала ARD по поводу обещаний западных партнеров по поводу постоянной мощной военной поддержки Украины, а на деле ЕС до сих пор не может согласовать передачу Киеву обещанного миллиона боеприпасов на фоне преувеличения ожиданий от контрнаступления украинских военных, Столтенберг отметил:

Согласен: в последние несколько месяцев линия фронта в значительной степени была без изменений. Но Украине удалось с помощью крылатых ракет нанести россиянам большой ущерб глубоко по линии фронта. Удалось уничтожить российские самолеты и вертолеты. Удалось вытеснить русский Черноморский флот в восточную часть моря. Это значит, что мы теперь можем держать открытыми морские торговые пути, по которым вывозится украинское зерно через Черное море. Это все значительные победы, хотя линию фронта им и не удалось подвинуть, – отметил Столтенберг. Поделиться

Генсек НАТО добавил, что военные конфликты развиваются поэтапно, поэтому после успеха могут приходить неудачи, но это не повод отказываться от поддержки Украины.