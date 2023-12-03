Путин не остановится на Украине — глава МИД Британии

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил, что если кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина не остановить в Украине, он обязательно пойдет дальше.
Почему преступная армия РФ должна проиграть в Украине
По словам главы МИД Британии, его страна наконец-то должна понять, какие изменения произошли в мире.
Он также призвал не путать надежду с политикой.
Что говорят в НАТО
По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, развязанная Кремлем преступная война против Украины завершится тем скорее, чем больше оружия западные партнеры предоставят Киеву.
Столтенберг считает, что важно продемонстрировать Путину, что он не сможет "переждать" Запад в войне истощения.
При этом в ответ на замечание ведущего немецкого канала ARD по поводу обещаний западных партнеров по поводу постоянной мощной военной поддержки Украины, а на деле ЕС до сих пор не может согласовать передачу Киеву обещанного миллиона боеприпасов на фоне преувеличения ожиданий от контрнаступления украинских военных, Столтенберг отметил:
Генсек НАТО добавил, что военные конфликты развиваются поэтапно, поэтому после успеха могут приходить неудачи, но это не повод отказываться от поддержки Украины.