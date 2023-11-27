Разведка Британии назвала причину рекордных потерь русской армии

Рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года были нанесены наступлением на Авдеевку. Цифры украинского Генштаба близки к данным британской разведки.
Армия РФ имеет значительные потери
Как отмечается в сводке, в течение ноября потери в российской армии, по данным украинского Генштаба, составляют в среднем 931 человек в день.
Ранее самым смертоносным месяцем для России был март 2023 года, в среднем 776 человек в день, в разгар российского наступления на Бахмут.
За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь среди россиян за всю войну.
Оценки потерь русской армии
По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины за последние сутки составили 750 человек, общее количество потерь с начала вторжения на 27 ноября достигло 325 580 человек.
Как сообщало The Guardian, по данным западных чиновников, потери России в войне против Украины составляют от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в самых ожесточенных боях под Авдеевкой она теряет от 500 до 1000 человек в день.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих военных.
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