Разведка Британия назвала причину рекордных потерь русской армии

Рекордные потери в российской армии в ноябре 2023 года были нанесены наступлением на Авдеевку. Цифры украинского Генштаба близки к данным британской разведки.

Армия РФ имеет значительные потери

Как отмечается в сводке, в течение ноября потери в российской армии, по данным украинского Генштаба, составляют в среднем 931 человек в день.

Ранее самым смертоносным месяцем для России был март 2023 года, в среднем 776 человек в день, в разгар российского наступления на Бахмут.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YZmSKSpvsj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2023

Хотя военная разведка не может проверить методологию, учитывая общее количество убитых и раненых, цифры вполне правдоподобны, говорится в сообщении. Поделиться

За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь среди россиян за всю войну.

Тяжелые потери во многом были причинены наступлением России на донбасский город Авдеевку, - отмечают в Минобороны Британии. Поделиться

Оценки потерь русской армии

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины за последние сутки составили 750 человек, общее количество потерь с начала вторжения на 27 ноября достигло 325 580 человек.

Как сообщало The Guardian, по данным западных чиновников, потери России в войне против Украины составляют от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в самых ожесточенных боях под Авдеевкой она теряет от 500 до 1000 человек в день.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих военных.