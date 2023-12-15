Республиканцы должны были услышать. Белый дом отреагировал на заявления Путина об Украине

По мнению представителя Белого дома, Путин на своей ежегодной пресс-конференции "удвоил свою цель завоевать Украину и покорить ее народ". Поэтому в США в очередной раз отметили необходимость помощи Украине.

Белый дом прокомментировал заявления Путина по Украине

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, республиканцы в Конгрессе, блокирующие помощь Украине, должны были услышать послание Путина.

Но я надеюсь, что республиканцы Палаты представителей, которые месяцами держали в заложниках критически важную помощь Украине, услышали громкое и четкое сообщение Путина. Мы все знаем, что это значит. Почти 20 месяцев спустя после того, как он начал свое жестокое и варварское вторжение, Путин заявил сегодня, что его агрессия в Украине не закончится и мир будет только, когда наши цели будут достигнуты, - сказал Кирби. Поделиться

По мнению представителя Белого дома, Путин на своей ежегодной пресс-конференции "удвоил свою цель завоевать Украину и покорить ее народ".

Кирби подчеркнул, что пока Конгресс уходит на рождественские каникулы, украинцы продолжают борьбу. Он подчеркнул, что помощь нужна сейчас, а не после праздников.

Если этого недостаточно, чтобы растрогать вас или изменить ваше мнение, подумайте о наших собственных интересах. Мы знаем, что происходящее в Украине происходит не только в Украине. Это не чужая война. Путин бросает вызов тому самому международному порядку, который мы помогали строить. Он бросает вызов Уставу ООН. Он бросает вызов самому понятию суверенитета. Он бросает вызов самой демократии, – заявил Кирби. Поделиться

Как сказал представитель Белого дома, США не могут позволить себе не помогать Украине, а диктаторы продолжают действовать, если не расплачиваются за свою агрессию.

И не ошибайтесь, Путин не единственный – он не единственный, кто наблюдает за тем, что здесь происходит и как это происходит, – добавил он. Поделиться

Что этому предшествовало

В начале октября президент Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В эти средства входит и новое финансирование помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос их предложения по безопасности границ.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат США решил не уходить на каникулы.

Известно, что на следующей неделе Сенат проголосует за выделение пакета финпомощи Украине. Это последняя возможность принять финансирование.