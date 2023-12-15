Республиканцы должны были услышать. Белый дом отреагировал на заявления Путина об Украине

По мнению представителя Белого дома, Путин на своей ежегодной пресс-конференции "удвоил свою цель завоевать Украину и покорить ее народ". Поэтому в США в очередной раз отметили необходимость помощи Украине.
Белый дом прокомментировал заявления Путина по Украине
Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, республиканцы в Конгрессе, блокирующие помощь Украине, должны были услышать послание Путина.
По мнению представителя Белого дома, Путин на своей ежегодной пресс-конференции "удвоил свою цель завоевать Украину и покорить ее народ".
Кирби подчеркнул, что пока Конгресс уходит на рождественские каникулы, украинцы продолжают борьбу. Он подчеркнул, что помощь нужна сейчас, а не после праздников.
Как сказал представитель Белого дома, США не могут позволить себе не помогать Украине, а диктаторы продолжают действовать, если не расплачиваются за свою агрессию.
Что этому предшествовало
В начале октября президент Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В эти средства входит и новое финансирование помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.
Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос их предложения по безопасности границ.
Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат США решил не уходить на каникулы.
Известно, что на следующей неделе Сенат проголосует за выделение пакета финпомощи Украине. Это последняя возможность принять финансирование.
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