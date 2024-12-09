РФ атаковала Украину свыше 400 дронов и около 20 ракет за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине почти 500 управляемых авиабомб и более 400 ударных дронов. Также российская армия запустила около 20 ракет.
Главные тезисы
- Российская Федерация применила более 400 ударных дронов и около 20 ракет против Украины за последнюю неделю.
- Президент Украины призывает к совместным действиям мирового сообщества по остановке российской агрессии.
- Силы ПВО успешно сбили две ракеты и 18 беспилотников во время атаки РФ на Украину, предотвратив серьезные ущербы.
- Владимир Зеленский обращается к мировому сообществу с призывом объединиться для защиты жизни и мира на европейском континенте.
- Ситуация на восточной границе требует незамедлительных международных действий для прекращения насильственных акций и восстановления мира в регионе.
Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю
Владимир Зеленский отметил, что это ежедневный террор и именно поэтому эта война не может оставаться проблемой одного народа.
Силы ПВО сбили две ракеты и 18 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, ночью террористы атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем и 37 дронами типа Shahed и беспилотниками других типов, запущенных из районов российских городов Орел и Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 8:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.
18 беспилотников локационно потеряно, один — в воздухе. Боевая работа продолжается.
ПВО работала в рамках Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.
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