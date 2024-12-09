РФ атаковала Украину свыше 400 дронов и около 20 ракет за последнюю неделю

За последнюю неделю РФ применила по Украине почти 500 управляемых авиабомб и более 400 ударных дронов. Также российская армия запустила около 20 ракет.

Зеленский озвучил количество запущенных Россией дронов и ракет на Украину за неделю

Наши города и общины находятся под постоянными атаками террористов. Каждый день защитники нашего неба дают отпор российскому террору. В течение прошлой недели Россия применила против Украины почти 500 управляемых авиабомб, более 400 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что это ежедневный террор и именно поэтому эта война не может оставаться проблемой одного народа.

Этот ежедневный террор и война не могут оставаться проблемой одного народа. Нужны совместные действия всех, кто ценит жизнь в Европе, в Америке, во всем мире. Только вместе мы способны достичь справедливого мира, — призвал президент Украины. Поделиться

Силы ПВО сбили две ракеты и 18 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, ночью террористы атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства над Черным морем и 37 дронами типа Shahed и беспилотниками других типов, запущенных из районов российских городов Орел и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 8:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 18 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.

18 беспилотников локационно потеряно, один — в воздухе. Боевая работа продолжается.

В Воздушных силах отметили, что из-за падения обломков сбитых дронов в Винницкой области повреждена инфраструктура нескольких частных предприятий. Поделиться

ПВО работала в рамках Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Одесской областей.