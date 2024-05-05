РФ готовит первую мобилизацию на оккупированной части Запорожской области — британская разведка

Разведка Британии проанализировала намерения РФ провести военный призыв по оккупированной ею части Запорожской области.
Зачем РФ готовится провести мобилизацию в Запорожской области
Как напомнили в разведке, гауляйтер оккупированной части Запорожской области подписал указ о подготовке необходимой инфраструктуры и мер по проведению призыва на военную службу в оккупированных районах.
Это первый призыв, который проведет Россия в оккупации.
В Минобороны Великобритании считают, что призыв должен удовлетворить потребность российских войск в дополнительных силах. Однако призыв будет ограничен, поскольку часть жителей уехала из оккупации.
К примеру, в Мелитополе осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них — это этнические россияне, которым предлагается работа в городе.
Также призыв является способом проверить, есть ли у жителей оккупированных территорий российские паспорта и голосовали ли они на "выборах" президента РФ.
Британская разведка прогнозирует значительный рост потерь армии РФ в Украине
Аналитики разведки Минобороны Великобритании отмечают, что в среднем потери преступной армии РФ в Украине в течение апреля составляли 899 человек в сутки.
В британской разведке подчеркивают, что в настоящее время общие потери с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины уже составляют 465 тыс. человек.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-