РФ готовит первую мобилизацию на оккупированной части Запорожской области — британская разведка

Зачем РФ готовится провести мобилизацию в Запорожской области

Как напомнили в разведке, гауляйтер оккупированной части Запорожской области подписал указ о подготовке необходимой инфраструктуры и мер по проведению призыва на военную службу в оккупированных районах.

Это первый призыв, который проведет Россия в оккупации.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 May 2024.



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В Минобороны Великобритании считают, что призыв должен удовлетворить потребность российских войск в дополнительных силах. Однако призыв будет ограничен, поскольку часть жителей уехала из оккупации.

К примеру, в Мелитополе осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них — это этнические россияне, которым предлагается работа в городе.

Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление, — считают в разведке. Поделиться

Также призыв является способом проверить, есть ли у жителей оккупированных территорий российские паспорта и голосовали ли они на "выборах" президента РФ.

Британская разведка прогнозирует значительный рост потерь армии РФ в Украине

Аналитики разведки Минобороны Великобритании отмечают, что в среднем потери преступной армии РФ в Украине в течение апреля составляли 899 человек в сутки.

По всей вероятности, в ближайшие два месяца количество потерь со стороны России вновь вырастет по мере возобновления целенаправленных наступательных операций на востоке Украины. Это произойдет после небольшого снижения темпов сделок в последние два месяца после падения Авдеевки, — отмечается в публикации. Поделиться

В британской разведке подчеркивают, что в настоящее время общие потери с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины уже составляют 465 тыс. человек.