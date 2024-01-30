РФ использует националистические настроения в Европе против Украины – аналитики

Россия разжигает и использует неоимпериалистические и националистические настроения в Европе, чтобы убить клин между Украиной и ее западными соседями.
Как РФ использует националистические настроения в Европе
Как отметили аналитики, правый венгерский политик и лидер партии "Наше родное движение" Ласло Торочкай заявил 27 января, что Венгрия должна претендовать на Закарпатскую область Украины в случае поражения Украины в войне.
Правый румынский политик и лидер партии "Альянс за союз румын" Клаудиу Тарзиу подчеркнул 29 января, что Румынии необходимо "реинтегрировать" соседние с Румынией районы Украины, где проживает румынское население, чтобы сохранить суверенитет.
Отмечается, что российские источники ужесточили заявления Тороцкой и Тарзиу и подчеркнули эти ультранационалистические румынские и венгерские претензии на украинские территории.
Как отмечают аналитики, российская ультранационалистическая концепция "Русского мира", похоже, приобрела популярность среди националистических европейских фракций в применении к их собственным националистическим идеологиям.
Что этому предшествовало
Накануне лидер венгерской партии Наша Родина Ласло Тороцкая заявил о претензиях на Закарпатье в случае потери украинской государственности из-за вторжения РФ.
В 2022 году Тороцкий на День независимости Польши пожелал ей "опять иметь общую границу с Венгрией".
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