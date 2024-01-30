РФ использует националистические настроения в Европе против Украины – аналитики

Россия разжигает и использует неоимпериалистические и националистические настроения в Европе, чтобы убить клин между Украиной и ее западными соседями.

Как РФ использует националистические настроения в Европе

Как отметили аналитики, правый венгерский политик и лидер партии "Наше родное движение" Ласло Торочкай заявил 27 января, что Венгрия должна претендовать на Закарпатскую область Украины в случае поражения Украины в войне.

Правый румынский политик и лидер партии "Альянс за союз румын" Клаудиу Тарзиу подчеркнул 29 января, что Румынии необходимо "реинтегрировать" соседние с Румынией районы Украины, где проживает румынское население, чтобы сохранить суверенитет.

Отмечается, что российские источники ужесточили заявления Тороцкой и Тарзиу и подчеркнули эти ультранационалистические румынские и венгерские претензии на украинские территории.

Россия ранее предлагала идею "разделенной Украины" между Россией и Западом еще до полномасштабного вторжения. Президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники России возобновили этот нарратив в декабре 2023 года, заявив, что Украина имеет исторические "территориальные споры" с Польшей, Румынией и Венгрией, но может сохранить свой "суверенитет", если вся страна будет состоять из границ Львовской области. , – говорится в аналитическом отчете. Поделиться

Как отмечают аналитики, российская ультранационалистическая концепция "Русского мира", похоже, приобрела популярность среди националистических европейских фракций в применении к их собственным националистическим идеологиям.

Российские субъекты информационного пространства, вероятно, стремятся использовать эту идеологическую тенденцию для того, чтобы убить клин между Украиной и ее европейскими соседями, отметили в ISW. Поделиться

Что этому предшествовало

Накануне лидер венгерской партии Наша Родина Ласло Тороцкая заявил о претензиях на Закарпатье в случае потери украинской государственности из-за вторжения РФ.

Относительно войны в Украине наше сообщение очень простое: немедленное прекращение огня, мир и решение путем переговоров. Если эта война закончится потерей Украины своей государственности, то как единственная венгерская партия, которая занимает такую позицию, позвольте мне дать сигнал, что мы претендуем на Закарпатье. Поделиться

В 2022 году Тороцкий на День независимости Польши пожелал ей "опять иметь общую границу с Венгрией".